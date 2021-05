Door de mand: Kees Vlietstra wordt na veel vijven en zessen gematst

In de podcast Kleedkamer Noord was afgelopen week Martin de Vries te gast. De Vries is bestuurslid technische zaken van Donar en kwam in die rol op functioneringsgesprek bij journalist én Donar-watcher Karel-Jan Buurke. Het was zeer vermakelijk. De Vries op rapport bij een rancuneuze tweede conrector in eindexamentijd. Gesteggel over een 5 en een 6-min.

Het seizoen van Donar zat erop en De Vries gaf op verzoek van de gastheer zijn samengestelde selectie basketbalspelers een rapportcijfer: een 6-min. Mister Donar vond het namelijk een seizoen van net niet: Net niet geplaatst voor de Champions League, net niet de tweede ronde Euro Cup, net niet in de beker, net niet in derde wedstrijd in Den Bosch. Over de hele linie was het niet genoeg. Net niet.

Onzin Martin. Nét niet in topsport is hetzelfde als helemáál niet. Winst en verlies liggen dicht bij elkaar, helemaal om dat in basketbal gelijk spelen onmogelijk is. Net niet is hetzelfde als bijna zwanger. Helemaal niks. Gezakt.

Met allemaal 6-minnen op je cijferlijst ben je geslaagd. Tweede conrector Buurke geeft in de podcast De Vries een 5 voor het afgelopen seizoen. In de rest van de podcast komen de mannen niet tot elkaar maar wel tot een vermakelijke podcast. Humorvolle dialoog.

Na die vele vijven en zessen dwaalden mijn gedachten af naar mijn eigen eindexamen.

Werkmancollege, Stad. 1988 én 1989, het interbellum van vijven en zessen. In 1988 stond er na zes jaar hard studeren een eindexamen voor de deur. En net als nu in 2021, een EK voetbal. Waar Van Basten cum laude slaagde zakte ik met vlag en wimpel door een zware onvoldoende op Engels. Had een hulplijn ingeschakeld omdat ik mezelf niet vertrouwde.

Ik had met klasgenote Chantal afgesproken dat ze via een ingenieus systeem mij de antwoorden van de meerkeuzevragen door zou seinen. Chantal zat in het gymlokaal een rij voor me. Ze zou door haar benen te verplaatsen aangeven of het antwoord A, B, C of D moest zijn. Rechter voet naar voren was A. Zelfde been naar achteren was B. Dezelfde richting coëfficiënt met haar, mooie, linkerbeen betekende respectievelijk C en D.

Goede afspraken gemaakt. Wat uitermate belangrijk was dat we tegelijkertijd zouden beginnen. Timing noemen we dit in de topsport. Daar moet men zich voor focussen. Waar mijn partner in crime zich concentreerde op de Engelse tekst was ik me gek aan het focussen op haar benen. Die liepen door tot aan haar schouders. Wat een benen. Kwam geen eind aan. Een echte langpoter zou mijn opa gezegd hebben. D, A, A, C, B; we gingen als de brandweer. Nothing on the hand.

Na anderhalf uur kwamen de benen tegelijk in beweging. Ik was nog bij vraag 47. De benen van Chantal zette mij op het verkeerde been. Ik begon licht te zweten. Chantal haar benen brachten haar bij de tafel van de examinator waar ze haar formulieren inleverde. Mijn benen zakten onder me weg. Ik moest nog vier vragen beantwoorden. Maar welke? We waren niet gelijk begonnen of ik was te lang aan het staren geweest naar haar benen in plaats van de codes te vertalen naar het goede antwoord.

Het was bijna tijd. Ik had die hele tekst niet gelezen. De laatste vier vragen op de gamble, A, A, A, A. Kansberekening of eigenlijk op hoop van zegen. Wankelend liep ik de gymzaal uit.

Twee week later kwam de uitslag. Gezakt. Door haar benen.

Jaartje overdoen. Dat werd een hink-stap-sprong jaar resulterend in een herexamen. Economie. Ik moest een 5,1 halen om eindelijk te slagen.

Frank Punter was de docent economie. Fantastische vent. Frank. Op het Werkmancollege mocht je de docenten met hun voornaam aanspreken. Hij was niet alleen docent maar toentertijd ook voorzitter van VV Helpman. Ik had zogezegd een 5,1 nodig. Het nakijken van Frank leverde een 5,2 op. De tweede conrector van het staatsexamen kwam echter niet verder dan een 5,0. Telefonisch overleg tussen beide mannen leverde niets op. Het gesteggel duurde meer dan twee weken.

Uiteindelijk beriep Frank zich op het recht dat de thuisspelende ploeg de tegenstander thuis moest ontvangen voor een face to face ontmoeting en een definitieve beslissing. Dit betekende in de praktijk dat de bewuste staatsexamenman vanuit zijn woonplaats Maastricht naar Groningen moest komen om te praten over 0,1 punt. Die 351 kilometer enkele reis werd hem te gortig en hij gaf uiteindelijk toe; een 5,1. Er gaat niets boven Groningen. En boven VV Helpman. En boven Frank Punter.

Mooie tijden. Terug naar de onze(kere). Zondagochtend voetbal bij Helpman. Voor het eerst in vijf jaar ga ik mijn kunsten met bal en voet vertonen. De huidige voorzitter Jan van der Lei heet me van harte welkom. Geen ballotagecommissie, toch examenstress. Onder die druk kwam ik tot drie balcontacten. In de warming-up. Daarna zweepslag. In de dugout drie kwartier de slappe gehad. Wat een humor in Helpman 5. Of was het nou Helpman 6? Vijf of zes, hoe dan ook was het een meer dan geslaagde ochtend.