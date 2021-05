Doe de Groninger Wetenschapsquiz: 'Belangrijk voor je algemene kennis'

Waarom blozen we eigenlijk? Waar sloeg de meteoriet in die de dinosauriƫrs uitroeide? En hoe is de Martinitoren gebouwd? Je kunt je kennis over de wetenschap vanavond testen in de Groninger Wetenschapsquiz.

'Ik ben er klaar voor, al hoef ik de antwoorden niet te geven. Maar ik kan wel één en ander toelichten. Zo weet ik wel wat over de bouw van de Martinitoren', verklapt jurylid, hoogleraar en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Hij vormt tijdens de Groninger Wetenschapsquiz samen met rector magnificus Cisca Wijmenga van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de jury.

De wetenschappers Caspar van den Berg, Marie-José van Tol, Diederik Roest, Léonie de Jonge, Jacob Jolij en Marthe Walvoort nemen het in drie duoteams tegen elkaar op in Forum Groningen. De vragen die zij krijgen voorgelegd zijn aangeleverd door alle faculteiten van de universiteit. Het geheel wordt gepresenteerd door wetenschapsjournalist Anna Gimbrère.

Vanuit huis meedoen

Hoewel het aan de deelnemende wetenschappers is om de vragen goed te beantwoorden, roept Feringa iedereen thuis ook op mee te doen aan de quiz. 'En voor de winnaars die vanuit huis meespelen is er óók een prijs, maar welke dat is mag ik nog niet verklappen', lacht hij. De vragen die tijdens de quiz worden voorgeschoteld, zullen in ieder geval uiteenlopend zijn, licht hij een tipje van de sluier.

'Eén van de vragen is bijvoorbeeld waarom Spaanse pepers zo'n sterke werking hebben en daar is een heel speciale vraag over in relatie tot lippenstift. Maar ook daar ga ik nu nog niks over verklappen', klinkt het mysterieus. Feringa: 'Het zijn allerlei vragen over wetenschap, maar het kan ook over dingen gaan die in het dagelijks leven plaatsvinden. Daarom kan iedereen aan deze quiz deelnemen, daarvoor hoef je niet per se gestudeerd te hebben.'

Belang van wetenschappelijke kennis

De Groninger Wetenschapsquiz is de eerste activiteit van het Ben Feringa Fonds, met als doel om onder anderen jongeren meer in aanraking te brengen met de wetenschap. Later zullen in datzelfde licht ook bezoeken worden gebracht aan scholen. 'Als één ding duidelijk is geworden tijdens de huidige coronarisis, is het dat wetenschap en kennis ontzettend belangrijk is voor je algemene kennis', motiveert hij het belang van wetenschappelijke kennis.

De quiz start maandagavond (31 mei) om 20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Wie wil meedoen kan zich hier opgeven.