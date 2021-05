Shoppen in Duitsland? Dat hoef je Groningers niet twee keer te vertellen

Op de parkeerplaats van supermarktketen Combi in Bunde, net over de grens bij Bad Nieuweschans, winnen de Nederlandse kentekenplaten het na een snelle telronde met twee vingers in de neus van de Duitse. Misschien een momentopname, maar feit is dat Nederlanders - en vooral Groningers - zich het niet twee keer laten zeggen dat er weer geshopt kan worden bij onze Oosterburen.

Dat kan omdat Duitsland Nederland niet meer als hoogrisicogebied beschouwt. Dat betekent in de praktijk dat je geen sneltest meer nodig hebt voor een bezoek aan Duitsland dat korter dan 48 uur duurt. Sinds 6 april was dat wél het geval.

Knakworstjes en Apfelkorn

'We mogen weer', zegt iemand enthousiast op de parkeerplaats. 'We krijgen weer een beetje vrijheid, dat is wel heel fijn hoor', zegt een vrouw die net haar boodschappen heeft gedaan. Een andere vrouw die net in haar auto stapt heeft ook flink huisgehouden over de grens. 'Ik heb heel wat lekkers voor een avondje voor het slapen gaan. Apfelkorn, van die lekkere knakwortjes en snoepjes voor de kleinkinderen', somt ze op. 'Ik heb het shoppen in Duitsland wel gemist, ja.'

Een dagje uit? Alsjeblieft niet zeg. Alleen boodschappen doen en dan weer wegwezen Bezoeker supermarkt Bunde

Een andere vrouw die op het punt staat boodschappen te doen, heeft een goede reden om de grup weer eens over te gaan. 'De voornaamste reden is dat mijn man ongelooflijk graag Duits brood eet. En dat kunnen we nu weer halen', klinkt het tevreden.

Een man die net wat boodschappen in zijn kofferbak zet, moet lachten als hem wordt gevraagd of hij er dan maar meteen een dagje uit van maakt. 'Alsjeblieft niet zeg. Alleen boodschappen doen en dan weer wegwezen. Het is hier een stuk goedkoper allemaal.'

Of onze Oosterburen er blij mee zijn dat het oversteken van de grens weer mogelijk is zonder het tonen van een sneltest? 'Ik zei tegen de cassière: jullie hebben een goede dag door al die Nederlanders', zegt een bezoeker. De lach die ze vervolgens op het gezicht van de cassière zag, sprak boekdelen.

