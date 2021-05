Toch Groningse toegangsteststraat voor grote evenementen (update)

De dichtstbijzijnde testlocatie zou in Assen zijn. Ook Leeuwarden en Emmen stonden op de lijst. Maar nu meldt stichting Open Nederland (ON) dat er toch testlocaties in onze provincie komen. In eerste instantie in Zuidbroek en later ook in de stad Groningen.

Door commerciële partijen

Het kabinet heeft besloten deze coronatesten niet door de GGD's te laten uitvoeren, maar door commerciële partijen die via stichting ON zijn uitgezocht. Voor Noord-Nederland zijn dat Tunica Trading uit Amsterdam en Alegria Health uit Spaarndam.

Volgens ON is het streven dat negentig procent van de bevolking binnen twintig minuten een testlocatie per auto kan bereiken.

Online afspraak maken

Alle testaanbieders worden aangesloten op een centraal afsprakenportaal dat deze maand is getest. Bezoekers kunnen via testenvoortoegang.nl een afspraak maken bij beschikbare testlocaties.

Lees ook:

- Testen voor evenement: 'Het is wel iets dat je gemist hebt'

- Het laatste nieuws in ons coronablog