Hoogleraar: 'Enquête Airport Eelde heeft hoog WC-Eend-gehalte'

'78 procent inwoners Noord-Nederland vindt eigen luchthaven belangrijk.' Dat is volgens de stichting Vrienden van Groningen Airport Eelde (VGAE) de uitkomst van een enquête over de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie Casper Albers wil hier niets van weten. 'Zo'n hoog 'Wij van WC-Eend'-gehalte heb ik niet vaak gezien.'

In samenwerking met enkele studenten van de Hanzehogeschool heeft de stichting een enquête uitgezet over wat inwoners van Noord-Nederland vinden van Groningen Airport Eelde. Uit de enquête kwam naar voren dat 78 procent van de 2800 deelnemers aan de enquête een eigen luchthaven in Noord-Nederland belangrijk vindt. 'Een hele mooie score', noemt Vrienden van-bestuurslid Roel Hazewinkel de uitslag. Ook de luchthaven zelf is blij met de uitkomst.

Vooringenomenheid

De enquête was op de website van de Vrienden van Groningen Airport Eelde in te vullen, die vervolgens via lokale kranten en websites en via sociale media verspreid is. Volgens Casper Albers zit daar direct al het grootste probleem.

'Mensen die via sociale media op de hoogte willen blijven van de VGAE, dat zijn over het algemeen mensen die vóór het vliegveld zijn. Die zijn ongetwijfeld oververtegenwoordigd in de resultaten.'

Lees verder onder Tweet

Sturende vraagstelling

Een ander probleem is volgens Albers de vraagstelling. 'Die is soms best sturend.' Met name de vraag over overlast van het vliegveld vond Albers vreemd. Zo is tachtig procent van de respondenten het (heel erg) oneens met deze stelling.

'De vraag naar overlast is alleen interessant als je die stelt onder mensen die direct om het vliegveld heen wonen. Voor mensen die in bijvoorbeeld Emmen wonen of in Sneek is dat niet interessant, want die wonen zó ver van het vliegveld dat ze natuurlijk geen overlast ervaren.'

Over het algemeen kun je van studenten niet direct een solide methode verwachten Casper Albers - hoogleraar statistiek RUG

Over de vraag of mensen liever via Eelde vliegen dan via een andere luchthaven: 'Dat is een enorme open deur. Natuurlijk, ik reis ook liever 10 minuten met de bus naar een vliegveld dan dat ik drie uur in de trein moet zitten. Maar dat is geen enkel bewijs voor dat we vinden dat hier ons eigen vliegveld moeten hebben.'

Verwarring

Dat bij het rapport ook het logo van de Hanze Hogeschool staat, schept ook verwarring. 'Het geeft de indruk dat hier solide wetenschappelijk werk is verricht, maar dit rapport is dat in elk geval niet.' Albers benadrukt overigens de studenten die erbij betrokken zijn niets te verwijten. 'Ik weet bijvoorbeeld niet van welke opleiding ze zijn. Maar over het algemeen kun je van studenten niet direct een solide methode verwachten. Zij moeten dat uiteraard leren, en dat is helemaal prima.'

We hebben ons juist ingedekt tegen amateurisme Roel Hazewinkel - bestuurslid

Hazewinkel geeft toe dat het niet om een wetenschappelijk gestaafd onderzoek gaat. 'Maar we hebben ons juist ingedekt tegen amateurisme door het niet zelf te doen', zegt hij. 'We hebben juist de studenten van de Hanzehogeschool erbij betrokken, aangezien zij begeleid worden door een deskundige docent met kennis van zaken op dit vlak. En het aantal dat positief tegenover de luchthaven staat, blijft overeind staan. Wij zijn voorstander van Groningen Airport Eelde en we voelen ons door dit onderzoek gesteund.'

Ook Groningen Airport Eelde zelf is blij met de uitkomsten van het onderzoek. 'Uit de resultaten blijkt dat er veel draagvlak voor de luchthaven is', zegt een woordvoerder. 'Daar zijn wij heel blij mee. Het onderzoek is uitgevoerd door studenten van de Hanzehogeschool, we hebben geen twijfel over de kwaliteit die zij hebben geleverd. En misschien kan deze hoogleraar ons de volgende keer wel helpen met het onderzoek, het wordt er dan vast beter van.'

Lees ook:

- Groningen Airport Eelde krijgt vier nieuwe zonbestemmingen

- Meer dan helft klachten geluidoverlast vliegveld Eelde komt van twee melders