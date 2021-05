'Bruine substantie' bij Julianaflat Veendam is niet giftig

Woningcorporatie Acantus heeft onderzoek laten uitvoeren naar een 'bruine substantie' op het parkeerterrein van de Julianaflat in Veendam. Bewoners van de flat klaagden over plassen met olieresten waardoor ze soms moeilijk de auto konden bereiken. Bij harde regen loopt het vervuilde water bovendien de kelder van de flat in.

Bewoners van het complex waren ervan overtuigd dat het ging om ollielekkage van de voormalige autogarage Van der Ploeg, die vroeger op die plek zat. Bij woningcorporatie Acantus gaan ze ervan uit dat dit niet het geval is.

'Uit het bodemonderzoek is gebleken dat in het grondwater een mineraalhoudende olie aanwezig is, die afkomstig is van een natuurlijk proces. Er zijn in de bodem geen stoffen aangetroffen die giftig of schadelijk zijn. Bewoners hoeven zich dus geen zorgen te maken over eventuele risico’s voor de gezondheid', aldus een woordvoerder van Acantus.

Vervolgonderzoek

Acantus laat vervolgonderzoek uitvoeren om erachter te komen waar de vervuiling precies vandaan komt. 'Doormiddel van boringen in de directe omgeving van het parkeerterrein hopen we te achterhalen waar de olie precies vandaan komt en hoe we dit op kunnen lossen', laat Acantus weten.

