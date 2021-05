Kleedkamer Noord #28 (met o.a. Arvin Slagter): 'Altijd een droom geweest'

Met voormalig Donar-basketballer Arvin Slagter bellen we over de kwalificatie van zijn 3x3 team, dat voor het eerst op de Olympische Spelen te zien is. En welke rol heeft Jason Dourisseau in het team? Lycurgus-libero Steven Ottevanger spreken we over zijn debuut voor De Lange Mannen. En heeft hij zijn duet met Bennie Tuinstra al gedaan?

Daarnaast komen onder andere de comeback van Danaïd Prinsen, het gevangen bot van Kim Polling, de mislukte Giro van Bauke Mollema en de komst van Matthew Otten als nieuwe trainer van Donar voorbij.

Kleedkamer Noord heeft de zomer in de kop (Foto: René Walhout/RTV Noord)

- Karel-Jan Buurke: 'Blijft bizar dat ze niet voor Polling kiezen'

- Arvin Slagter: 'De Spelen waren altijd een droom voor me'

- Karel-Jan Buurke: 'Otten heeft wel de gunfactor'

- Niiwino Geertsema: 'Assistent zijn is wat anders dan hoofdcoach bij Donar'

- Steven Ottevanger: 'Na een tijdje wennen aan die harde ballen'

- Henk Elderman: 'Mooi dat Danaïd terug is na zo in de put te hebben gezeten'

- Dick Heuvelman: 'Drenthe heeft twee bergen, wij nul!'

Beluister Kleedkamer Noord #28 hier:

