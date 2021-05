Groningse ziekenhuizen sluiten corona-afdelingen door afname drukte

Een woordvoerder van het Martini Ziekenhuis laat weten dat de druk de afgelopen twee weken inderdaad is afgenomen. Wel komen er nog altijd nieuwe patiënten binnen: voor hen zijn er nog acht ic-bedden en acht verpleegbedden in bedrijf.

In het Ommelander Ziekenhuis liggen op dit moment helemaal geen coronapatiënten, meldt een woordvoerder.

Kinder-IC weer vrijgemaakt voor kinderen

Het UMCG behandelt op dit moment nog elf coronapatiënten op een verpleegafdeling. De tweede afdeling die voor coronapatiënten was vrijgemaakt is inmiddels weer 'normaal'. De twee corona-ic's zijn nog altijd in gebruik, maar de kinder-ic is niet meer nodig voor het behandelen van coronapatïënten.

Dat er weinig nieuws bij komt vind ik hoopgevend Peter van der Voort - hoofd ic UMCG

De afgelopen maanden moest de kinder-ic vier bedden afstaan aan coronapatiënten. Dat kon ook, omdat door de lockdown minder kinderen een ic-bed nodig hadden. Zo ging het RS-virus dit jaar niet rond. Ook waren er minder ongelukken doordat scholen dicht waren en sport en hobby's ook grotendeels stillagen.

Afname is echt goed zichtbaar

In het UMCG liggen nu nog dertien ernstige zieke coronapatiënten op de intensive care, twee weken geleden waren dit er negentien. Peter van der Voort, hoofd van de ic in het UMCG, noemt dit 'een substantiële afname'. Patiënten liggen lang op de ic, legt hij uit, in het UMCG wel twee tot drie weken. Het gaat dus hoofdzakelijk om coronapatiënten die er al lagen: de instroom is minimaal. 'Het duurt vanwege die gemiddelde behandelduur nog wel een paar weken voordat we echt op één of twee patiënten zitten, maar dat er weinig nieuws bij komt vind ik hoopgevend.'

We komen uit een heel belastende tijd voor het personeel Ton Tiebosch - bestuurder

Martini kan meer operatiekamers openen

Het Martini Ziekenhuis kan weer meer operaties doen. Op dit moment gebruikt het ziekenhuis zes van de veertien operatiekamers, later deze week zijn er weer twaalf in gebruik. Bestuurder Ton Tiebosch, ook voorzitter van het crisisteam: 'Voor de wachtende patiënten is het belangrijk deze uitbereiding zo snel mogelijk in te zetten. Echter komen we uit een heel belastende tijd voor het personeel. Het is een fragiel evenwicht en vraagt zorgvuldige afweging.'

Het UMCG richt zich nog altijd op het gedaan krijgen van de meest acute zorg, maar krijgt nu wel iets meer ruimte. Die ruimte is vooral nodig voor de behandelingen die binnen zes weken echt gedaan moeten zijn. Mondjesmaat kunnen overige ingrepen ook weer. Over hoe ziekenhuizen de opgelopen achterstanden wegwerken, voeren ze regionaal overleg.

Krapte op de ic is blijvend

Ic-hoofd Van der Voort van het UMCG wijst er verder op dat de krapte op de ic niet alleen door corona kwam. 'We bewegen ons geleidelijk aan weer richting de situatie van voor COVID, alleen hadden we toen ook al krapte aan bedden. We puzzelen al twintig á dertig jaar. Het verschil was dat we toen een operatie een keer twee dagen moesten uitstellen en nu wekenlang.'

De combinatie van minder mensen die het virus kunnen overdragen en de vaccinaties stelt me gerust Peter van der Voort - hoofd ic UMCG

Hoeveel bedden er daadwerkelijk zijn voor 'gewone' patiënten is per dag wisselend, schetst hij. 'Nu zijn het er 24, maar als er een verpleegkundige ziek is zijn dit er alweer minder.'

Versoepelingen op komst

Overigens is hij niet bang dat de komende versoepelingen een nieuwe aanwas van ernstig zieke coronapatiënten tot gevolg zullen hebben. 'Het gaat met de vaccinaties zo goed dat de kans dat oudere patiënten nog een ic nodig hebben heel snel afneemt. Dus de combinatie van minder mensen die het virus kunnen overdragen en de bescherming van de vaccinaties stelt me wel gerust.'

Lees ook:

- Het coronavirus trekt zich terug, maar een grillige winter dreigt

- Druk op noordelijke ic's neemt 'significant' af, code zwart uit beeld