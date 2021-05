GGD zet 6000 prikken per dag: 'De bereidheid onder Groningers is enorm hoog'

‘1980? O, dan ben ik al bijna aan de beurt!’ Wie in afwachting is van een coronaprik, hoeft waarschijnlijk niet veel geduld meer te hebben. De vaccinatiecampagne draait in onze provincie namelijk op volle toeren.

Deze week zet de GGD elke dag zesduizend prikken in een arm.

Opgeroepen groepen worden kleiner

Toen de oudere leeftijdsgroepen geprikt mochten worden, duurde het soms een week voordat een nieuw geboortejaar aan de beurt was. Inmiddels komen er ongeveer elke dag nieuwe jaartallen bij. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing, zegt een GGD-woordvoerder.

‘Daardoor ging het in het begin minder snel, omdat er per groep meer mensen gevaccineerd werden. Maar bij jaartallen die nu gevaccineerd worden, kunnen we sneller opschuiven qua leeftijd. Daar komt bij dat er meer vaccins beschikbaar zijn, waardoor de lopende voorraad groter is.’

Bij de nóg jongere leeftijdsgroepen verwacht de GGD meer jaren op een hoop te kunnen gooien, omdat het om relatief kleine aantallen per geboortejaar gaat.

'Hé, Hugo Twittert weer jaartallen'

Zelf bepalen welke groepen langs mogen komen voor een vaccinatie, kan de GGD niet. De prikvolgorde wordt bepaald door het ministerie van VWS en het RIVM. Maandag werd bekend dat ook geboortejaren 1979 en 1980 aan de beurt zijn. Door de snelheid wordt zelfs de GGD weleens verrast, zegt de woordvoerder.

‘Soms zien we op Twitter Hugo de Jonge alweer berichten over een nieuw geboortejaar. Dan moeten we zelf ook goed in de gaten houden dat het systeem open staat. Maar dat werkt over het algemeen prima hoor. We hebben ook genoeg mensen aan het werk om de vaccinaties toe te dienen.’

Veel Groningers hebben zoiets van: er is over nagedacht, ze zullen wel het beste met ons voor hebben GGD over vaccinatiebereidheid

Zorgen over de vaccinatiebereidheid onder Groningers zijn er niet; de bereidheid om een prik te halen is volgens de GGD ‘enorm hoog’. Hoe dat komt is zonder wetenschappelijk onderzoek lastig te zeggen. ‘Het zou de noordelijke cultuur kunnen zijn’, zegt een woordvoerder. ‘Je hebt altijd mensen die het niet willen, maar veel Groningers hebben zoiets van: er is over nagedacht, ze zullen wel het beste met ons voor hebben.’

Geen zorgen over achterstandswijken

Daarnaast hebben huisartsen een rol gespeeld om mensen over de streep te trekken. ‘Zij hebben veel moeite gedaan om mensen te vertellen over het belang van vaccinaties en uitgelegd wat er in het vaccin zit. Dat heeft geholpen om de groep die achterbleef alsnog te vaccineren.’

De mensen die de prik uiteindelijk hebben geweigerd, behoren volgens de GGD niet tot één groep. ‘Het zijn bijvoorbeeld niet alleen mensen uit achterstandswijken. De groep is heel divers.’ Extra inspanningen om mensen uit armere wijken te motiveren om een prik te halen, zoals in Duitsland gebeurt, zijn in Groningen dan ook niet nodig.

Wie kan er al een afspraak maken?

Vrijwel dagelijks komen er nieuwe geboortejaren bij die een prikafspraak kunnen maken. Op moment van schrijven zijn de volgende groepen aan de beurt:

- Iedereen die geboren is tussen 1969 en 1980 kan online een afspraak maken. Wachten op de uitnodigingsbrief is niet nodig.

- Iedereen die geboren is tussen 1961 en 1968 kan online of telefonisch een afspraak maken.

- Mensen die geboren zijn tussen 1956 en 1960 hoeven geen afspraak bij de GGD te maken. Zij krijgen een brief van hun huisarts.

- Geboren in 1955 of eerder? Dan is de uitnodiging al verstuurd. Wie nog geen afspraak heeft gemaakt, kan dat alsnog online doen. Dat geldt ook voor mensen die jaarlijks de griepprik krijgen en in 1961-2003 geboren zijn.

Kijk voor een actueel overzicht op de site van de Rijksoverheid.



De GGD heeft vaccinatielocaties in Groningen (MartiniPlaza en Kardinge), Veendam, Zuidhorn, Appingedam, Scheemda, Hoogezand, Stadskanaal en Warffum.

Kies goed moment om afspraak te maken

Het systeem om een vaccinatieafspraak in te plannen is op piekmomenten zo druk dat veel mensen dan geen afspraak kunnen maken in de eigen woonplaats, meldt de NOS. Door te bellen kan een afspraak vaak eerder en dichterbij worden ingepland. Maar ook online kan dat. 'Als je op een rustig moment de afspraak maakt', zegt een woordvoerder van de GGD tegen de NOS.

Lees ook:

- Gezondheidseconoom: 'Roep iedereen nu op voor vaccinatie'

- Wia en Hans krijgen zes prik-uitnodigingen: 'En Hans is al gevaccineerd'

- Alles over de coronacrisis in ons liveblog