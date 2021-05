Blauwalg steekt de kop weer op: hier kun je wel of niet zwemmen

Zwemmen op plekken waar blauwalg zit, is niet echt aan te raden. Blauwalgen zorgen voor huidirritatie en als je blauwalg binnen krijgt, kan dat zorgen voor maag-en darmklachten. Vooral kleine kinderen zijn daar kwetsbaar voor.

De website zwemwater.nl houdt op een kaart nauwkeurig bij waar zwemmen zonder problemen mogelijk is en waar je beter kunt oppassen vanwege blauwalg of botulisme. Ook kunnen er andere redenen zijn voor een negatief zwemadvies. Hieronder een overzicht van zwemplassen in de provincie Groningen waarin zwemmen momenteel niet aan te raden is. Staat een zwemplas er niet bij? Dan is er niks aan de hand.



Waarschuwing of negtief zwemadvies:

- Zuidlaardermeer, Meerwijck (Strandweg)

- Paterswoldsemeer, De Lijte (Meerweg)

- Zwaneveldsgat, Kolham (Uiterdijk)

- Veendiepplassen, Bellingwolde (Veendiepsweg)

- Zeestrand Termunten (Valgenweg)

Toch in aanraking geweest met blauwalgen? Spoel je dan goed af onder de douche. Zwemmen in water waar blauwalg zit, kan overigens niet alleen vervelende gevolgen hebben voor mensen. Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen.

