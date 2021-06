Museumplein Grootegast heropent komend weekend

Maar voordat bezoekers de drie musea in het complex kunnen bezoeken, moet er nog het nodige gebeuren. Er moet vooral worden schoongemaakt, want het stof heeft zich de afgelopen maanden opgehoopt,

Lang gewacht

De organisatie en de vrijwilligers van het Drukkerijmuseum. het Victorymuseum en het Legiomuseum zijn blij dat het eindelijk zover is. 'Hier hebben we lang op gewacht', zegt Henk Roede van het Museumplein. 'Zaterdag is de eerste dag dat we weer open zijn en ook zondag is publiek welkom. Ze moeten alleen wel reserveren. Afhankelijk van de toeloop bekijken we of we daarna meer dagen opengaan.'

Henk Roede bij de Martinitoren van Lego (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Collectie uitgebreid na gulle gift

Bezoekers van het Legiomuseum wacht een verrassing, want de collectie van het museum is in de coronaperiode flink uitgebreid. Roede: 'We hebben een flinke donatie gekregen van een man uit Groningen. Dat was een verwoed Legoverzamelaar en hij had ons genoemd in zijn testament. Hij wilde dat zijn volledige verzameling na zijn overlijden naar het Legiomuseum zou gaan. We waren verrast met het telefoontje van de notaris, want we wisten van niks. Hij heeft ons onder meer een grote achtbaan en een serie gebouwen nagelaten. Die zijn inmiddels te zien voor het publiek en in de opslag staan nog dozen vol met onderdelen. Dat wordt straks allemaal gebruikt om onze Legostad verder af te maken. Je begrijpt dat we daar hartstikke blij mee zijn.'

Mijn werk was helemaal weggevallen Sonja Heeringa - vrijwilliger

Ook de horeca in het Museumplein gaat zaterdag weer open en dus zijn vrijwilligers in de weer om de keuken spic en span te maken. Vrijwilliger Sonja Heeringa uit Doezum is bezig met het poetsen van de vitrines: 'Daar zit heel wat stof op, na als die maanden dat we dicht waren.' Heeringa is blij dat ze vanaf zaterdag weer aan de slag kan in het Museumplein: 'Ik heb het gemist. Het vrijwilligerswerk hier bepaalt een groot deel van mijn tijd en dat was helemaal weggevallen.' Verveeld heeft Heeringa zich overigens niet in de afgelopen tijd: Ík heb vooral voor mijn moeder gezorgd. Die was gevallen en had hulp nodig.'

Heiko Ates van het Victorymuseum bij een deel van zijn collectie (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Heiko Ates van het Victorymuseum kan nauwelijks wachten tot zaterdag. 'We moeten nog een looproute door het museum uitzetten, maar dat gaat helemaal goedkomen. Laat het publiek maar komen.' Ook Henk Roede kijkt uit naar het weekend: 'Je wilt als musea toch laten zien wat je in huis hebt. Afgelopen Pasen bestonden we bijvoorbeeld vijf jaar. Dat hadden we groot willen vieren, maar dat ging natuurlijk niet. We hebben dit jaar nog geen bezoeker gehad en dus ook geen inkomsten. We hopen dat we nu betere tijden tegemoet gaan.'

