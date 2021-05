ESD ‘is verheugd’, maar provincie overweegt hoger beroep

Een blazer die in 2019 bij chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum plaatsvond (Foto: Wim Koridon)

Siliciumcarbideproducent ESD-SIC uit Farmsum is blij dat ze de zaak tegen de provincie Groningen gewonnen heeft, dat de vergunning rechtsgeldig is en dat de boete van 750.000 euro van tafel kan.

‘Deze uitspraak is erg belangrijk voor het bedrijf’, meldt het bedrijf in een schriftelijke verklaring. ‘Ook voor onze medewerkers is dit een enorme opluchting. Het betekent dat de uitstoot van SiC-vezels deel uitmaakt van de bestaande vergunning en er geen nieuwe vergunning hoeft te worden aangevraagd.’

Wel is ESD bezig met een aanvraag voor een aanvulling op de bestaande vergunning, zodat ze voldoet aan het plan van aanpak om zo weinig mogelijk SiC-vezels uit te stoten.

Vezels horen bij productieproces

In 2018 bleek dat ESD mogelijk kankerverwekkende vezels uitstoot. De provincie wilde dat ESD daar een nieuwe vergunning voor zou aanvragen. Maar volgens het bedrijf hoort het onlosmakelijk bij het productieproces en valt het dus onder de vergunning die het kreeg bij de oprichting in 1973.

De rechter gaat mee in de redenering van ESD. Ook is er volgens de rechter geen wettelijk voorschrift waaruit zou blijken dat er door de ontdekking een wijziging van de vergunning nodig is. De boete is van tafel en de provincie moet 2400 euro aan proceskosten betalen aan ESD.

Om de uitstoot van SiC-vezels verder te beperken zegt het bedrijf maatregelen te hebben genomen.

Provincie niet blij

De provincie Groningen is minder blij met de uitspraak van de rechter. De lijn die onder gedeputeerde Nienke Homan is ingezet werd vervolgd onder Tjeerd van Dekken. Het bedrijf zou een nieuwe vergunning moeten aanvragen, de uitstoot minimaliseren naar nul en in het uiterste geval sluiten. Maar die lijn vindt geen gehoor bij de rechter. Van Dekken wil niet zelf reageren, maar diens woordvoerder komt met een korte verklaring.

‘We gaan de uitspraak van de rechter zorgvuldig bestuderen’, luidt de verklaring. ‘Gezien het belang van de maximale bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier - en de maatschappelijke onrust- beraadt de provincie zich op hoger beroep.’

