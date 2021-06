Verkeersdeskundige heeft alternatief voor Lelylijn: 'Ze hebben geen plan B'

Menig politicus in de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe heeft weleens met Piet Muijzert van doen gehad. Hij zat in een werkgroep die betrokken was bij de verdubbeling van de N33, in de tijd dat Henk Bleker nog gedeputeerde was.

De provincies Groningen en Drenthe bespaarden dankzij de tips van Muijzert miljoenen op de projectbegroting van de verdubbeling. Muijzert zat daarna regelmatig om tafel met gedeputeerden Mark Boumans en Fleur Gräper, die gebruikmaakten van zijn praktijkkennis.

Want die heeft hij in overvloed. Muijzert werkte als projectleider aan projecten als de verdubbeling van de Schipholtunnel, verschillende hogesnelheidslijnen en dijkverzwaringsprojecten. In zijn woning in Oude Pekela liggen vele tekeningen van weg- en spoorprojecten op tafel en Muijzert heeft aan alle tekeningen notities toegevoegd.

Nadenken over alternatief plan

Vanuit die praktijkkennis is Muijzert gaan nadenken over een alternatief plan voor het Deltaplan voor het Noorden, waarin de noordelijke provincies inzetten op de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en versnelling van het bestaande spoor in ruil voor de bouw van 220.000 woningen.

‘Maar deze bestuurders hebben helemaal niet nagedacht over een plan B als de Lelylijn en de Nedersaksenlijn er niet komen’, zegt Muijzert. ‘Nu heb ik een plan B bedacht.’

Met dat plan B, Deltaplan Noord-Nederland genaamd, heeft Muijzert berekend dat er 36 regionale projecten voor 5,8 miljard euro kunnen worden gerealiseerd. ‘Dit plan gaat meer bijdragen aan de regionale economie dan de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.’

De voorstellen

- De aanleg van nieuwe spoorlijnen tussen Hoogeveen en Dalen en Dalen en Kampen-Zuid. Kosten: zo’n 2 miljard euro. Daarmee krijgt Emmen een snelle intercityverbinding richting Groningen en komt er een tweede spoorwegontknoping met Noord-Nederland, buiten het kwetsbare deel Zwolle - Meppel.

- De bestaande spoorlijn tussen Groningen en Zwolle en Leeuwarden en Zwolle upgraden tot 200 kilometer per uur. Kosten: een miljard euro.

- Het spoor tussen Groningen en Leeuwarden upgraden tot dubbel spoor. Kosten: 300 miljoen euro.

- Als alternatief voor de kapotte Friesenbrucke moet er volgens Muijzert een spoortunnel komen: kosten 500 miljoen euro.

- Verdubbelen van de N33 tussen Groningen en de Eemshaven: 180 miljoen euro, met aquaducten bij Zuidbroek en Appingedam.

- Verdubbelen van de N366 tussen Nieuwe Pekela en Ter Apel: 60miljoen euro.

- Een ruime westelijke ringweg rond de stad Groningen, mét een rondje treinspoor Groningen, Hoogkerk, Zernike eraan toegevoegd. Kosten 200 + 100 miljoen euro.

Ook pleit Muijzert voor het uitbaggeren en het verbreden van bijvoorbeeld het Winschoterdiep, zodat de scheepvaart bredere schepen kan bouwen en er een impuls komt voor de werkgelegenheid op de Groninger scheepswerven. ‘Ik heb met heel veel partijen contact gehad’, zegt Muijzert. ‘Van Groningen Seaports, de Mayer Werft, tot aan de wethouder van Leeuwarden. Met al deze informatie heb ik mijn plan gemaakt. Dit is realistischer dan de Lelylijn, zeg ik met mijn praktijkervaring. Ik wil hiermee en discussie losmaken in Noord-Nederland. Het plan is bewust apolitiek opgesteld, om juist een brede discussie op te zetten. Ik doe dit uit betrokkenheid, hoef er niets meer aan te verdienen, het gaat me juist om Noord-Nederland.’

