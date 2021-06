De oranjekoorts neemt toe in Stad en Ommeland

De Irislaan in de Oosterparkwijk in Groningen is zo'n straat die al flink versierd is. Maar een bewoner verzekert dat het nog lang niet klaar is. 'Er komen nog veel meer vlaggen bij', zegt hij met een grote glimlach. Iets verderop in de wijk is de Piet de Koestraat ook versierd. De straat ligt op de plek waar vroeger het Stadion Oosterpark stond.

Buurt verbinden

'Het EK leeft enorm in deze straat', zegt bewoner Richard Leugs over de versieringen. 'We doen het ook om de buurt met elkaar te verbinden. Dat begint zo'n twee weken van te voren.' Toen hij net in de straat kwam wonen versierde Leugs alleen zijn eigen voordeur en gevel. 'We hebben nu met de hele straat geld ingezameld en zaterdag de straat versierd.'

Tijdens het EK hoopt de straat op mooi weer, want dan kunnen ze met een paar televisies en misschien een beamer buiten voetbal kijken. 'Maar als we dat doen, dan doen we dat wel op gepaste afstand', verzekert hij.

Sodom = oranje

In Winschoten kleurt het ook oranje. De Ludensweg is één van de eerste straten in Sodom die oranje kleurt. Over een groot gedeelte van de weg hangen vlaggetjes fier te wapperen boven het wegdek. Ook al zijn de huizen zélf nog niet echt in de EK-sfeer gebracht, het is duidelijk dat er in deze straat meegeleefd wordt met het Nederlands elftal.

Dat geldt ook voor de Gouderregenlaan in Winschoten, waar strengen met vlaggetjes kruiselings over de weg gespannen zijn. ‘Jammer dat er ook al een gedeelte is afgereden door hoge vrachtwagens’, zegt één van de bewoners teleurgesteld. ‘Maar we hangen wel weer nieuwe op.’

Geen vlaggetje meer te krijgen

Ook de bewoners van de Graaf Adolfstraat in Heiligerlee laten zich niet onbetuigd. Behalve de onvermijdelijk vlaggetjes zien we hier met oranje lint omwikkelde lantaarnpalen, leeuwen met oranje manen in de vensterbank, spandoeken voor het raam, enfin: alles wat je je voor kunt stellen bij een echte oranjebuurt.

Toch is het eigenlijk nog niet genoeg, vindt Christina Britstra. ‘We zijn al bijna twee weken bezig, en we willen nog meer ophangen, maar er zijn bijna geen spullen meer te krijgen. De Lidl, Xenos, Action: overal zijn de oranje-spullen op. Ja, online kun je nog bestellen, maar dat is veel duurder. En daar komen ook nog eens verzendkosten overheen.’

Half vertrouwen

Op vrijdag 11 juni begint het EK voetbal officieel in Rome met een wedstrijd tussen Turkije en Italië. Oranje komt zondag in actie. Om 21.00 uur speelt het Nederlands elftal in Amsterdam tegen Oekraïne. Woensdagavond speelt Oranje eerst nog een oefenwedstrijd tegen Schotland en zondag is de traditionele 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Georgië.

'Ik heb er half vertrouwen in', zegt Richard Leugs over de titelkansen voor Oranje. 'Ik denk niet dat ze er gelijk uit liggen, maar ik ben ook bang dat ze niet zo ver komen.'

Is jouw straat ook versierd voor het EK voetbal? Laat het ons weten en stuur een foto naar redactie@rtvnoord.nl

