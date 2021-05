Schipper over aanvaring brug Aduard: ‘Ik lag zelf te slapen’ (update)

Niemand raakte gewond, meldt de brandweer. Door de klap belandde de auto van de schipper in het water, die op de achterkant van het schip was geparkeerd. Het binnenvaartschip draagt de naam Adriaan-J en komt uit Papendrecht. De schipper is van Poolse afkomst.

Tijdelijk afgesloten voor verkeer

De brug was vanwege de aanvaring tijdelijk afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Ook het scheepvaartverkeer kon er tijdelijk niet onderdoor. De brug functioneert nog, blijkt uit een inspectie van Rijkswaterstaat. Het lijkt vooral om lakschade te gaan aan de onderkant van de brug. Ook is een stoplicht kapotgegaan bij de aanvaring.

Vanuit de lucht is de schade aan de stuurhut goed te zien (Foto: ProNews)

Schipper: ‘Ik lag te slapen’

Het schip werd op het moment van de aanvaring niet bestuurd door de Poolse schipper, vertelt hij zelf. ‘Mijn dienst zat er om vijf uur op. Ik weet niet waar het precies misging. Ik lag te slapen aan de voorkant van het schip. Een van mijn bemanningsleden had het overgenomen. Ik werd rond tien voor zeven wakker van het geluid van de motoren aan de voorkant. Toen ik bovenkwam zag ik hoe de stuurhut was weggevaagd.’

De slagbomen stonden nog open, maar de bellen gingen wel af Ooggetuige

Verder ‘baalt’ de schipper van zijn auto, die in het water terechtkwam. ‘Maar het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt.’

Ooggetuige: 'Bellen gingen af'

Een vrouw die maandagavond een wandeling maakte langs het kanaal, zoals ze vaker doet, zag de aanvaring voor haar ogen gebeuren. Ze blijft liever anoniem. 'De slagbomen stonden nog open, maar de bellen gingen wel af. Ik zag dat er nog bemanningsleden in de stuurhut waren, voordat die compleet werd verwoest. Dus die hebben geluk gehad. Toen ik de schipper aan wal zag, zag ik dat hij volledig in tranen was.'

Duikteam

De te water geraakte auto wordt met een duikteam geborgen. 'Daar wordt ook een kraan voor ingeschakeld', zegt woordvoerder Henk Middendorp van Rijkswaterstaat.

De hefbrug maakt onderdeel uit van de vaarweg Lemmer/Delfzijl. De hefbrug werd in 2018 geplaatst als onderdeel van de opwaardering van de belangrijke vaarroute. Het kanaal werd breder gemaakt zodat er hogere en langere schepen door het Van Starkenborghkanaal konden varen.

Eerdere aanvaringen

Het is niet de eerste keer dat er een schip tegen een brug vaart op het Van Starkenborghkanaal. Deze maand werd de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen volledig uit zijn voegen gevaren door een schip. In de afgelopen jaren werden ook de Paddepoelsterbrug en brug bij Zuidhorn al slachtoffer van aanvaringen.

Dit bericht is bijgewerkt nadat bekend werd dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook is het artikel aangevuld met quotes van de schipper en een ooggetuige.

