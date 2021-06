Koningin Máxima opent kinderexpositie in Groninger Museum

Verdeeld over twaalf zalen zijn kunstwerken te zien van twaalf kunstenaars uit binnen- en buitenland. Vier van hen komen uit Groningen of hebben een band met de provincie. Het gaat daarbij om Chantalla Pleiter, Harry Arling, Lambert Kamps en Sandra de Groot. De Kinderbiënnale mag dan zijn debuut maken in Nederland, het concept is overgewaaid vanuit Singapore. In het Groninger Museum zijn ook drie kunstwerken te zien die tevens in Singapore stonden.

Koningin Máxima opent De Kinderbiënnale in het Groninger Museum (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Koningin gaat in gesprek met kunstenaars en kinderen

Een biënnale is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie en bestaat uit interactieve kunstwerken. De dertig Groningse kinderen hebben niet alleen de expositie samengesteld, maar zijn ook betrokken geweest bij het verder opzetten van een expositie. Zo hebben ze les gehad in zaalteksten schrijven en in hoe je een rondleiding geeft. De koningin heeft niet alleen de opening voor haar rekening genomen, maar is ook in gesprek gegaan met de kunstenaars en de kinderen. Dat deed ze tijdens een rondleiding door het museum.

Máxima met pruik

Het is zeker niet de eerste keer dat de koningin het Groninger Museum bezoekt. Onlangs vertelde ze in het televisie-interview dat werd uitgezonden te ere van haar vijftigste verjaardag dat ze voor haar huwelijk met Willem-Alexander het museum heeft bezocht met een pruik op. 'Ik wilde altijd al naar het Groninger Museum gaan', zei ze. Máxima droeg een pruik, omdat een foto van haar en Willem-Alexander al was gepubliceerd. Op deze manier kon ze in alle rust het museum bezoeken.

Bourtange

Enkele weken geleden was de koningin ook in onze provincie. Toen was ze op bezoek in Bourtange. Daar maakte ze bekend dat achtduizend kinderen in Oost-Groningen structureel muziekles krijgen op de basisschool.

Lees ook:

- Koningin Máxima in Bourtange voor muziekles op scholen

- Koningin opent tentoonstelling in Groninger Museum (2014)