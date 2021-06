Groningens Ontzet ook dit jaar bescheiden gevierd

De traditionele paardenkeuring, het concours hippique, het vuurwerk en het openlucht concert zijn daarom geannuleerd. In overleg met burgemeester Koen Schuiling wordt nog bekeken of een kermis binnen de geldende, beperkende voorwaarden mogelijk is. Hetzelfde geldt voor activiteiten voor de jeugd op de Nieuwe Markt.

Lang terras

Toch denkt de vereniging in overleg met de gemeente een bescheiden en kleinschalig programma samen te kunnen stellen. Net als vorig jaar wordt een deel van het programma, zoals een pubquiz en een muziek- en dichtersfestival in het Forum digitaal aangeboden. Een grote wens van Volksvermaken is een terras over de volle lengte van de Hoge der A. Vorig jaar ging die op het laatste moment niet door. Ook hoopt de vereniging om in de binnenstad iets van sfeer te brengen, door bijvoorbeeld georganiseerde wandelingen langs de horeca.

Volgend jaar

De vereniging richt inmiddels haar energie en creativiteit op volgend jaar, als het 350 jaar is geleden dat Carl von Rabenhaupt de bisschop van Münster, bijnaam Bommen Berend, verdreef en daarmee het beleg van Groningen beëindigde.

Lees ook:

- Horecaman over versoepelingen: 'Jammer dat ze niet verder gaan'

- 'Bommen Berend is een waargebeurd Gronings Netflix-verhaal'