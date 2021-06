Ook UMCG en OZG eindigen met zwarte cijfers over 2020

Het noodlijdende Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) maakte eerder al bekend niet in het rood te eindigen; het financieel resultaat bedraagt uiteindelijk 0,7 miljoen. Volgens het Scheemder ziekenhuis betekent dit dat de goede weg is ingeslagen.

Ziekenhuis moet nog miljoenen vrijspelen

Het ziekenhuis wordt in zijn voorbestaan bedreigd omdat de kosten in verhouding tot de omzet te hoog zijn. Dat komt mede door leningen van vele tientallen miljoenen die zijn afgesloten voor het nieuwe pand in Scheemda. Het Ommelander wil dit oplossen door in drie jaar tijd de personele en materiële kosten met 5,5 miljoen te verlagen. Daarnaast denkt het bestuur de omzet met 8,7 miljoen te kunnen verhogen. Al met al moet het ziekenhuis met minder mensen, tegen lagere kosten meer patiënten behandelen.

Die moeten onder meer uit de stad Groningen komen, nu het Martini zich net als het UMCG meer op complexe zorg gaat richten. Het OZG verwacht daardoor de basiszorg voor een deel over te kunnen nemen.

'Financiële situatie OZG is een risico'

Dat het jaar met zwarte cijfers werd afgesloten kwam ook door de landelijke compensatiegelden voor de coronazorg die ziekenhuizen leverden. Ook dit jaar komen die gelden vrij. Dat geeft het OZG de ruimte om te werken aan een gezonde financiële toekomst op lange termijn, want die is er op dit moment niet.

Dat het ziekenhuis in een precaire financiële situatie verkeert, blijkt ook uit de jaarrekening van het UMCG in Groningen, van wie het OZG een dochter is. Daarin staat omschreven dat 'de financiële situatie van het OZG een financieel risico is waarop continue (bij)gestuurd wordt'.

Het OZG heeft zelf een externe partij laten beoordelen of het ziekenhuis nog wel echt zoveel waard is als in de boeken staat. Simpel gezegd: als het OZG niet goed functioneert, is het ziekenhuis ook minder waard, wat betekent dat het OZG moet afboeken op haar bezittingen. De uitkomst is dat dit voorlopig niet hoeft. 'Op dit moment wordt de realisatie van de taakstellingen en maatregelen realistisch geacht.'

UMCG boekt klein positief resultaat

Het UMCG zelf sloot het jaar 2020 af met een positief resultaat van 9,9 miljoen euro. Dat gebeurde op een omzet van ruim anderhalf miljard euro. Bijna de helft van het bedrag dat het UMCG overhoudt komt uit zogenoemde deelnemingen van het UMCG, zoals stichting Triade.

De omzet van het UMCG heeft financieel weinig te lijden gehad onder corona, zo blijkt. Volgens het ziekenhuis voldeden de landelijke compensatieregelingen voor de afgeschaalde reguliere zorg. Daarnaast heeft het ziekenhuis zoveel coronazorg geleverd, dat vrijwel de hele verwachte omzet (97 procent) daadwerkelijk is gehaald.

Dat het financieel resultaat niet groter is dan een paar miljoen komt onder meer omdat de kosten stijgen, van zowel salarissen en pensioenen als van de zorg zelf. Ook neemt het ziekenhuis werkdrukverlichtende maatregelen die geld kosten.

Het moet wel goedkoper

Het ziekenhuis is al een paar jaar bezig om te snijden in die kosten, vooral door voordeliger in te kopen en door een reorganisatie van de stafondersteuning. Minder kosten zijn nodig omdat het UMCG de komende jaren flinke uitgaven wacht. Het ziekenhuis heeft allerlei (ver)bouwplannen van verouderde afdelingen: verbouw van het Centrum Acute Zorg, er komt een nieuwe afdeling Neurorevalidatie bij het Centrum voor Revalidatie, nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie, verbouw van de neonatologie-afdeling - en het ziekenhuis krijgt nieuwe OK’s.

Specialisme en basiszorg meer gespreid

Voor 2021 staat er voor de Noordelijke ziekenhuizen vooral veel inhaalzorg op het programma; behandelingen die door corona niet door konden gaan. Verder willen ze de komende jaren meer samenwerken.

Het UMCG benadrukt in het jaarverslag dat samenwerking in coronatijd zijn waarde heeft bewezen. Motto daarbij is: de juiste zorg op de juiste plaats, wat inhoudt dat niet elk ziekenhuis alle zorg levert. Zo verwacht het OZG patiëntengroei, omdat het Martini net als het UMCG zich meer op complexe zorg zal richten. De basiszorg gaat dan naar de omliggende ziekenhuizen in de regio.

Meer preventie is nodig

Samen willen de ziekenhuizen zich ook richten op preventie en een gezonde leefstijl bij Noordelingen. Zonder meer preventie komt de beschikbaarheid van zorg in onze provincie onder druk te staan, verwacht het OZG. De zorgvraag neemt anders alleen maar toe, terwijl het aantal zorgmedewerkers verder afneemt.

