Piet Paulusma: zomer met warmte, variatie en zware buien

'Dit jaar kan mijn zomervoorspelling kort worden samengevat: het wordt een zomer met variatie in weer, waardoor deze gemiddeld warme zomer een wisselend karakter krijgt. Ondanks de variatie zal de komende zomer vaak goed vakantieweer geven', zegt Paulusma.

Warmte

Het wordt een gemiddeld warme zomer. Er is kans op hittegolven. Veel stranddagen dus deze zomer en we kunnen in de avond lang buiten zitten. Toch is Paulusma over het geheel genomen iets minder enthousiast over deze zomer en dat heeft te maken met de variatie.

Variatie

De warme en stabiele perioden kunnen wel eens minder lang duren, denkt Paulusma. ‘Er is vaker een inzinking en aan de andere kant ook geregeld een snelle opwarming naar warmte of tropische hitte. Met variatie doel ik ook op zware buien en op inzinkingen met even koeler weer.’

Zware buien

Zware buien kunnen deze zomer voor de nodige overlast zorgen, vreest Paulusma. ‘Veel regen, zwaar onweer en kans op zware hagel. Ook valwinden en kans op windhozen. De verschillen zullen regionaal groot zijn. Ook is er kans op een zomerstorm.’

'Opwarming van aarde is geen garantie voor warm weer'

‘Afgelopen jaren hebben de zomers voor warmte en hittegolven gezorgd’, stelt Paulusma. Hij verwijst naar de record hittegolf van vorig jaar augustus. En in de zomer van 2019 is tijdens de hittegolf van juli ons nationale hitterecord verbroken. ‘De opwarming van de aarde heeft duidelijk invloed op het weer en het klimaat bij ons. Toch is de opwarming geen garantie voor stabiliteit en doorlopend te warm weer. Kijk naar het afgelopen voorjaar met een te koude aprilmaand en ook mei is de boeken in gegaan als te koud. Dat het weer gemiddeld warmer is geworden en dus de zomers ook, blijkt uit de cijfers.’

Hoe maakt Paulusma zijn voorspelling?

Bij het maken van de zomervoorspelling kijkt Paulusma naar het weerbeeld en stromingspatroon vanaf vorig jaar zomer tot aan nu. ‘Verder spelen mijn ervaring en een stukje gevoel mee.’

