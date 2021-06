Auto-onderdelenwebshop Winparts uit Winneweer overgenomen

'If you can't beat them, join them'. Onder die noemer neemt de Alliance Automotive Group (AAG) de Groningse auto-onderdelen webshop Winparts over.

Winparts uit Winneweer van de broers Ari en Meinard van Essen is een van de grootste webshops in Groningen. Het in 2004 opgerichte bedrijf heeft nu zo'n 110 medewerkers, en stond in 2019 met een omzet van 17,5 miljoen euro op de 115de plek van grootste webshops in Nederland. Dit jaar koerst het bedrijf af op 30 miljoen euro jaaromzet.

Volgens het bedrijf zelf liggen er zo'n 250.000 auto-onderdelen in haar ruim 4000 vierkante meter grote magazijn. Op Google verzamelde de shop ruim 13.000 recensies met een gemiddelde beoordeling van 4,5 sterren.

Verder internationaal groeien

Ari van Essen: 'We hebben Winparts in 14 jaar opgebouwd tot marktleider in Nederland, en de eerste stappen naar onder andere België en Zweden zijn al gezet. Nu is het tijd voor een volgende, internationale groeistap. Wij vonden het beter als Winparts dat onder de vleugels van een internationale strateeg zou doen. AAG was voor ons altijd de voorkeurskandidaat, dus zijn wij blij dat ons bedrijf daar nu een volgende stap maakt.

Met de depots van AAG willen we sneller kunnen leveren in het buitenland Pascal Imbos, Winparts

Op tijd zijn als de auto stuk is

AAG is een dochtermaatschappij van GPC, een grote wereldwijde distributeur van auto-onderdelen. Het kocht onlangs ook al PartsPoint, een servicekanaal voor garages en vakmensen in de autosector. Juist een online verkoopkanaal voor particulieren had het concern nog niet echt. Commercieel directeur Lennart Dekker van Winparts vindt het een logische stap: 'Wij zijn sterk in online, gericht op consumenten. AAG Benelux is sterk in offline, gericht op garagebedrijven.'

Met de kennis van Winparts moet PartsPoints zich sterker gaan ontwikkelen online, maar ook Winparts zelf heeft belang bij de overname. 'Met het assortiment van AAG kunnen we nog meer producten verkopen', zegt marketeer Pascal Imbos. De grootste winst zit in het buitenland: 'Snelheid is heel belangrijk voor het leveren van auto-onderdelen. Als je een dakdrager voor je vakantie bestelt, ben je vast wel op tijd. Maar als je auto stuk is of hij komt niet door de APK, dan moet een onderdeel supersnel bij de klant kunnen komen. Dat kan in het buitenland nog niet, maar met de depots van AAG denken we sneller te kunnen leveren.'

Hoe veel geld er met de overname is gemoeid, wordt door de partijen niet bekendgemaakt.

