664 doden bij een totaal vergeten ramp

664 mensen verloren hun leven toen het schip De Leusden van de Kamer van Stad en Lande van de West Indische Compagnie op 1 januari 1738 verging voor de kust van Suriname. Het is de grootste scheepsramp in de Nederlandse geschiedenis, maar je komt het verhaal vrijwel nergens tegen. De reden? De 664 slachtoffers waren slaven.

De overtocht was voorspoedig geweest. De zeiltocht van Afrika naar Zuid-Amerika had maar 44 dagen geduurd en dat was weinig voor die tijd. Er waren tijdens de overtocht dan ook maar twintig slaven aan boord overleden. Twintig van de oorspronkelijk zevenhonderd is zo'n drie procent, terwijl het gemiddelde op zo'n veertien à vijftien procent lag.

Het sterftecijfer van de bemanning van de slavenschepen lag nog een paar procent hoger, maar met dien verstande dat die veel langer aan boord waren. Ongelukkigerwijs was op deze reis kapitein Lodewijk Lodewijksz een van de doden. Daardoor kwam de verantwoordelijkheid voor de navigatie in handen van de nieuwe kapitein, de onervaren Joachim Outjes.

Een reis onder Groninger verantwoordelijkheid

Omdat de kamer van Stad en Lande voor 1/9de aandeelhouder was van de West-Indische Compagnie mochten Groningers ieder negende schip dat naar zee ging voor de compagnie uitrusten. Zo rond 1700 had de kamer Groningen geen eigen schepen meer, maar huurde ze voor de gelegenheid een schip, zoals De Leusden. Dat had een paar jaar eerder ook al een reis gemaakt voor de Kamer van Stad en Lande. Toen overleefden slechts 280 van de 687 slaven de overtocht.

Vanaf de rede van Texel (de Stad Groningen was slecht bereikbaar voor schepen van dit formaat) vertrok De Leusden op 10 maart 1737 naar Elmina aan de Goudkust, het huidige Ghana. Daar lag het zes maanden op de rede voordat er voldoende slaven waren ingekocht van plaatselijke mensenhandelaren om de overtocht naar het Caribisch gebied te maken.

'Gewoon laten verzuipen'

Op het moment dat land in zicht kwam, sloeg het weer om en werd het zicht slecht. Outjes dacht dat hij de Surinamerivier bij Paramaribo op voer maar het was in werkelijkheid de onbevaarbare Marowijne rivier. Het schip liep op een zandbank, raakte lek en begon te zinken. De bemanning handelde snel. In het ruim zaten 680 slaven, de bemanning telde 73 koppen en in de sloepen was maar plek voor een man of 70-80. Als de slaven aan dek kwamen, zou de bemanning het onderspit delven. Dus spijkerden ze de luiken van het ruim dicht.

Terwijl De Leusden langzaam kapseisde en zonk, klom de bemanning op de romp en vandaar uit in de sloepen. Zo’n 664 mensen in het ruim moeten een verschrikkelijke verdrinkingsdood zijn gestorven. Zestien slaven ontsprongen dat lot, zij waren aan dek gehouden toen het ruim werd dicht gespijkerd. Deze zestien werden in de sloepen meegenomen naar Paramaribo en daar voor 4140 gulden verkocht. ‘sijnde die twee kleijne jongens, daer meede onder begrepen’ staat er in het verslag van de ramp te lezen.

Beloning voor de bemanning

Over het vergaan van De Leusden is de nodige correspondentie bewaard gebleven. Schokkend is dat niemand een woord besteed aan de 664 doden. De brieven spitsen zich toe op iets heel anders. Aan boord van De Leusden bevond zich een kist met 23 kilo goud en de bemanning is terug aan boord van het zinkende schip gegaan om die te redden en vond dat zij recht hadden op een bergingsloon.... dat ze uiteindelijk kregen.

En nu?

Leo Balai promoveerde in 2011 met een boek over De Leusden en haalde daarmee dit verhaal uit de vergetelheid. Er is een tijdlang gewerkt aan een monument aan de oevers van de Marowijne maar dat is nooit geplaatst. Er was sprake van een speurtocht naar het wrak maar die is nooit begonnen. De Leusden was gehuurd door de kamer van Stad en Lande van de Compagnie en daardoor is het ook een Groninger aangelegenheid. Net als de overige 30.000 Afrikanen die de Kamer van Stad en Lande vanuit Afrika verscheepte om als slaaf te verkopen.

Deze week is het 400 jaar geleden dat de West-Indische compagnie werd opgericht. Nergens in Nederland werd dat herdacht, laat staan gevierd. U begrijpt wel waarom.

Lieuwe Jongsma doet bij de Groninger Archieven onderzoek naar de Kamer van Stad en Lande van de WIC. Enige tijd geleden gaf hij een lezing die je hieronder kunt terugkijken

