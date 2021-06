'Geef mij die spuit maar, ik jens 'm der wel in...'

De 54-jarige inwoonster van Roodeschool vaccineert sinds deze week voor GGD Drenthe om haar steentje bij te dragen aan het stoppen van de pandemie.

Elsinga is een echt 'zorgmens'. 'Je wordt er niet rijk van, maar het is het mooiste vak ter wereld.' Zo zit de zorg in haar hart. Ze werkt 24 uur per week in loondienst van het medisch detacheringsbedrijf Medical en daarnaast is ze zzp'er (zelfstandig zonder personeel). In die hoedanigheid werkt ze normaliter in de terminale zorg.

Geen minuut rust

Die terminale zorg kreeg een compleet andere dimensie bij de uitbraak van het coronavirus vorig jaar maart.

In maanmannetjes-pakken wordt een coronapatiënt verzorgd (Foto: ANP)

'Vooral die eerste golf was heel heftig. Ook al omdat we niet wisten hoe we het aan moesten pakken. Er was een tekort aan maskers en ander materiaal. Het is een beetje raar om te zeggen maar in het begin deden we maar wat. Je had geen minuut rust. In volle bepakking liep ik als een maanmannetje over de afdelingen.'

Toen had ik er even schoon genoeg van. Ik heb de volgende dag meteen vrij genomen Sigrid Elsinga

Ze ergerde zich ook aan de traagheid in de besluitvorming. Als voorbeeld haalt Elsinga de vaccinatie aan in verzorgingstehuizen. 'De ene helft kon gewoon gevaccineerd terwijl de groep die in hetzelfde tehuis onder een huisarts viel geen prikje kon krijgen.'

Als verpleegkundige hou ik van aanpakken. Je moet ook heel snel kunnen schakelen en als het dan niet opschiet in ons polderlandje dan denk je wel eens; doe toch niet zo moeilijk.'

Hartverscheurend

De inwoonster van Roodeschool was vooral actief op afdelingen voor dementerenden. Zo was ze werkzaam bij de Veenkade in Veendam, de Burcht in Hoogezand en in Bartiméus, een tehuis voor blinde en verstandelijke beperkte mensen, in Doorn.

'Hartverscheurend was het. Dementerende mensen snappen al niet zo veel en hebben hun eigen gewoontes en ritme nodig. En dan komen ze ineens op een gesloten afdeling en gaan deuren niet meer open. Als je dan een oude man ziet, die er niks van snapt en op een deur staat te beuken, dat doet wel wat met je.'

De hand van een stervende

In Doorn was het voor Elsinga nog heftiger. 'De bewoners, die of blind zijn of een beperking hebben die hangen heel erg aan elkaar in een een groep. Als er dan een van hen komt te overlijden, dat grijpt zo in. Zo verdrietig. En dan heb ik het nog niet over familie die geen afscheid mag nemen en dan zit jij met de hand van een stervende in jouw hand aan een bed. Dat was echt verschrikkelijk.'

Het meest heftige wat ze meemaakte was vier sterfgevallen tijdens één dienst. 'Toen had ik er even schoon genoeg van. Ik heb toen de volgende dag ook vrij genomen.'

Om al die verschrikkelijke ervaringen een plaats te geven praat ze erover met haar man en vooral ook met haar beste vriendin. Daar heeft ze veel steun aan. Maar soms wil de Roodeschoolster er ook helemaal niet over praten.

Vier appeltaarten

'Dan bak ik vier appeltaarten achter elkaar en geef ik alles zelf een plaats. Dat is best moeilijk. Als verpleegkundige heb je natuurlijk empathisch vermogen, maar je moet ook zo professioneel zijn om het los te kunnen laten.'

En of het niet genoeg was kreeg ze ook regelmatig te maken met agressie van familie van coronapatiënten. 'Mensen werden boos en begonnen te schreeuwen omdat ze niet bij hun doodzieke vader of moeder mochten komen. Ik snapte dat wel. Ik zag het ook meer als machteloosheid als boosheid. Ik vatte het ook niet persoonlijk op en probeerde discussie zoveel mogelijk te vermijden. Maar ik heb ook wel eens gezegd; Moet je eens goed luisteren, dit heb ik ook niet bedacht.'

Dertig procent wou sowieso niet

In die meest heftige periode rondde ze ook nog een opleiding tot verpleegkundige af.

'Voor het examen moest ik praktijkonderzoek doen. Ik dacht ik doe het over vaccineren. Ik zit er toch middenin. Ik merkte toen dat er onder de collega's nog weinig animo was voor een coronaprik. Dat vond ik best wel verbazingwekkend. Dertig procent van de zorgcollega's wou sowieso niet, dertig procent wist het niet en veertig procent wilde wel. Ik denk als ik het onderzoek nu weer zou doen zou het heel anders zijn.'

De meeste mensen reageren negatief uit onwetendheid Sigrid Elsinga

Volgens Elsinga zijn er na alle heftige ervaringen heel wat meer voorstanders voor een vaccinatie onder het zorgpersoneel.

Idioterie

Mede door haar onderzoek naar en de daaraan gekoppelde informatie over de vaccins werd ze groot voorstander van inenten. 'Ik zei tegen iedereen: geef mij die spuit maar, ik jens 'm der wel in!'

Voorbereiding op het toedienen van een vaccinatie (Foto: ANP)

Elsinga werd daardoor ook een van de grote promotors van een coronavaccin. 'De meeste mensen reageren negatief uit onwetendheid. En dan heb je op sociale media ook nog van die idioterie. Dat je een chip krijgt ingespoten en zo.'

'Gelukkig zie ik ook wel een kentering. Maar dat komt misschien ook wel omdat er straks een vaccinatie nodig is om naar een evenement of op vakantie te gaan. Maar ik blijf tegen familie en vrienden, tegen iedereen roepen dat ze zich moeten laten inenten.'

Meteen ja

En toen ze onlangs benaderd werd door de GGD Drenthe om te gaan vaccineren zei ze meteen ja. Dinsdagmiddag zette Sigrid Elsinga haar eerste coronaprikjes.

'Heel bijzonder. Heel bijzonder. Poeh, ik kwam daar in een geoliede machine terecht. Ik had ook geen enkele zenuwen. Alles was prima geregeld. Ik zei: kom maar op met die spuit.'

Op haar eerste werkmiddag vaccineerde de verpleegkundige uit Roodeschool zo'n vijftig mensen zonder ook maar een enkel probleem. 'Ach zo'n prikkie doe ik veel vaker. Dat was geen moeite.'

Wonder

Intussen is ze haar andere zorgwerk niet vergeten. Behalve vaccineren voor de GGD Drenthe doet ze 'gewoon' weer ouderenzorg bij de De Veste van Zinn in Hoogezand.

'De Veste is tot op de dag van vandaag coronavrij. 'Dat mag je toch wel een wonder noemen...'

Lees ook:

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog