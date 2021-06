Geen vervolging voor agent die Marumer in knie schoot

Het Openbaar Ministerie gaat de agent die bij de aanhouding van een 44-jarige man uit Marum de verdachte in zijn knie schoot niet vervolgen. Er was geen opzet in het spel: de man werd per ongeluk neergeschoten.

Die opzet werd eerder wel gesuggereerd door de verdachte. Het Openbaar Ministerie vindt dat het arrestatieteam juist gehandeld heeft en dat er geen sprake was van opzet. De advocaat van de Marumer heeft aangekondigd dit besluit aan te vechten.

Op 27 februari vorig jaar werd de man aangehouden bij een hotel in Drachten, nadat de politie een wapendeal met de verdachten opgezet had. De Marumer werd klemgereden op het parkeerterrein en hoorde plotseling een knal en voelde pijn in zijn linkerknie. Het wapen van de agent was per ongeluk afgegaan.

Belgische aanhouding

Justitie was de 44-jarige en negen anderen op het spoor gekomen na een Belgische aanhouding rondom wapenhandel. Het tiental wordt verdacht van wapenhandel en deelname aan een criminele organisatie.

Het hoofdkwartier van de organisatie lag in het Friese Oosterwolde. Daar werden in een kringlooploods wapens opgeslagen en verhandeld vanuit Oost-Europa. De wapens, granaten en springstoffen zijn onder meer bij een Belgische bende terechtgekomen.

Hond scheurde 4000 euro aan stukjes

De wapendeal waarbij de verdachten werden aangehouden was niet de eerste koop die de politie met de verdachten sloot. Eerder schafte justitie voor bijna 4000 euro een wapen aan. Dat geld werd later in een kluis in de kringloopwinkel teruggevonden. De hond van de hoofdverdachte had het geld te pakken gekregen en in stukjes gescheurd.

Later vandaag hoort de man welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem en zijn medeverdachten eist. Op 29 juli doet de rechtbank uitspraak in dit omvangrijke proces.

