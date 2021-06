Erfgoedvereniging en gemeente voor rechter om plafondschildering Stadhuis

Erfgoedvereniging Heemschut en de gemeente Groningen stonden dinsdagmorgen tegenover elkaar in de rechtbank. Heemschut wil dat de plafondschildering van Rudi van de Wint in de entree van het Stadhuis zichtbaar blijft.

Begin 2020 is de renovatie van het Stadhuis van start gegaan. Het pand uit 1810 wordt verduurzaamd, opgefrist en krijgt zijn historische neoclassicistische uitstraling terug.

De plafondschildering van Van de Wint dateert uit 1990 en wordt verstopt achter een nieuw plafond. Dat stuit Heemschut tegen de borst.

Het is niet te voorspellen of er over dertig jaar geen schimmelkolonie is ontstaan, bijvoorbeeld door lekkage Norman Vervat van erfgoedvereniging Heemschut

Afdekken kan verkeerd uitpakken

De erfgoedvereniging is bang dat de plafondschildering zo niet onbeschadigd blijft. Volgens Norman Vervat van Heemschut kan het afdekken verkeerd uitpakken: ‘Het is niet te voorspellen of er over dertig jaar geen schimmelkolonie is ontstaan, bijvoorbeeld door lekkage’.

Advocaat Rens Snel van de gemeente Groningen is het hier niet mee eens: ‘Er is uitvoerig onderzocht hoe om moet worden gegaan met allerlei factoren en hoe de schildering het best wordt geconserveerd. Ook aan mogelijk lekkages is gedacht’.

Volgens Snel wordt er alles aan gedaan om het werk zelf niet aan te tasten, zodat een toekomstige generatie de schildering weer tevoorschijn kan halen.

Heemschut vindt dat het kunstwerk speciaal is ontworpen voor deze plek in het gebouw en daardoor verbonden is met het Stadhuis.

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

