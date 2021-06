Lentis opent crisislijn voor doven en slechthorenden

Stel dat je in een psychische noodsituatie verkeert, maar slechthorend of zelfs doof bent. Naar de crisislijn bellen heeft dan niet zoveel zin. Maar daar heeft Lentis iets op bedacht: een speciale service die sinds vandaag in de lucht is.

Daarbij worden cliënten via een videogesprek geholpen. ‘Dit is echt heel erg belangrijk’, vertelt Obryan Martina. Hij is slechthorend en heeft baat bij de dienst.

Speciale crisislijn

Het idee komt van Carminé Janssen. Zij is sociaal psychiatrisch verpleegkundige in opleiding en begreep niet zo goed waarom dit nog niet bestond. ‘Het is best wel gek. Ik liep mee op een crisisdienst en vond het bijzonder dat ik alleen maar ons 050-nummer kon geven. Maar daar heeft een slechthorend of doof iemand niks aan, want die kan de medewerker niet horen.’

Zij gooide haar idee in de groep. Met resultaat. Vanaf vandaag kunnen dove en slechthorende mensen appen naar het nummer 06 58 90 64 66. Zij komen dan in contact met een medewerker van Lentis. Die medewerker zoekt contact met een tolk. Zodra dat gelegd is, wordt de cliënt gebeld via een videogesprek. De cliënt kan zijn of haar verhaal kwijt en de tolk zorgt ervoor dat alles duidelijk verwoord wordt.

Uitkomst

Het is een uitkomst voor Obryan Martina. Martina is slechthorend en moet het voornamelijk hebben van liplezen; een vaardigheid die je tijdens een telefoongesprek niet kunt gebruiken.

Hij vertelt: ‘Je krijgt sowieso snel misverstanden als je slechthorend bent en mensen je minder goed verstaan. Dat wordt alleen maar erger als je boos of heel erg eenzaam bent. Daarom is dit juist fijn voor mij. De tolk zorgt ervoor dat ik goed gehoord word. Nu weet ik dat ik altijd in contact kan komen met iemand als ik me slecht voel.’

De crisislijn is 24/7 bereikbaar voor cliënten in de provincie Groningen en wordt op termijn mogelijk uitgebreid naar de provincies Friesland en Drenthe.