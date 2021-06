Kan blauwalg bestreden worden?

Elke zomer ontstaat er wel blauwalg in het zwemwater, dat een opvallende kleur aan het water kan geven. 'Toch is het niet zo dat blauwalg alleen in de zomer voorkomt. Er zijn veel verschillende types en sommige daarvan bloeien al in februari', vertelt Hunziker.

Menno van der Meer van waterschap Noorderzijlvest vult aan: 'Blauwalg kan ook voorkomen als het koud en regenachtig is, in tegenstelling tot wat eerder gedacht werd. Maar met zon en warmte groeit het sneller en wordt het zichtbaar voor het blote oog.' Bovendien worden er buiten het zwemwaterseizoen (april-september) geen metingen gedaan door waterschappen, waardoor er ook geen melding van komt.

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie die explosief kan vermeerderen. De belangrijkste factoren van de ontwikkeling zijn de watertemperatuur, de hoeveelheid voedingsstoffen en licht in het water. Ook doorstroming, diepte, ligging en wind kunnen een rol spelen bij de groei en bloei van blauwalg.

Als bacteriën sterven komen er giftige stoffen vrij die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zoals misselijkheid, braken en diarree. Als je als zwemmer met blauwalg in aanraking komt, is het advies om goed af te douchen en zo nodig contact op te nemen met de huisarts.

Bestrijding erg lastig

Er worden door waterschap Noorderzijlvest en het meerschap verschillende maatregelen genomen tegen blauwalg. ‘De kans daarop vermindert dan, maar het gaat niet weg. We kunnen het gewoon niet voorkomen, alleen de kans op blauwalg verkleinen’, legt Hunziker uit.

Eén van die maatregelen is het verlagen van het voedingsstofgehalte. Als er minder voedingsstoffen (zoals fosfaten) in het water zitten, heeft blauwalg minder kans om te groeien. Het waterschap wil ervoor zorgen dat voedingsstoffen korter in het water zitten en het water minder troebel is.

Concrete plannen

Eén van de plannen daarbij is om water uit de Drentse Aa toe te laten in plaats van water uit het Noord-Willemskanaal. Het Drenste Aa-water bevat namelijk minder voedingsstoffen voor blauwalg.

Een andere manier om het water schoner te krijgen is de aanleg van een ijzerzandbassin aan de oostkant van het meer. Het inlaatwater vanuit het kanaal zal daar eerst doorheen stromen, waardoor fosfaten eruit worden gefilterd. Die blijven in het bassin liggen.

Toch kunnen niet alle voedingsstoffen uit het water gehaald worden. Hoe schoner het water is, hoe meer licht erdoor kan schijnen. 'En dat gaat leiden tot de groei van waterplanten, wat problemen oplevert voor recreatie', legt Van der Meer uit. Het is dus zoeken naar de juiste balans.

Blauwalg blijft bijzondere materie, het is geen schoon zwembadwater Karin Hunziker - Meerschap Paterswolde

Ook boombladeren kunnen fungeren als voedingsstoffen voor waterplaten, waardoor blauwalg sneller kan groeien. Door het kappen van overhangende takken langs het meer vallen er minder bladeren in het water. ‘Zo maken we het blauwalg zo moeilijk mogelijk, maar nogmaals: voorkomen kunnen we het niet’, benadrukt Hunziker.

Er zijn ook algensensoren in het meer geplaatst, die kunnen detecteren waar blauwalg voorkomt. Van der Meer: 'Dan kunnen we het eerder zien en eerder handelen.'

Bijzondere materie

Een aantal maatregelen is al genomen, andere proeven moeten nog beginnen. De effecten worden op zijn vroegst volgend jaar verwacht. Over de uitkomst durft Van der Meer nog niets te zeggen.

Vooralsnog zijn er dagelijks mensen van het meerschap en waterschap bij het Paterswoldsemeer aanwezig om de situatie te bekijken. ‘We monitoren constant de waterkwaliteit, maar het blijft bijzondere materie. Het is natuurlijk geen schoon zwembadwater,’ legt Hunziker uit.

Testen en waarschuwen

Naast al deze maatregelen is het belangrijk om de waterkwaliteit in de gaten te blijven houden. Waterschap Noorderzijlvest test het water minimaal acht keer per jaar op temperatuur, voedingswaarden en bacteriën. Als er blauwalg is gevonden, wordt het water vaker getest en komen er waarschuwingsborden langs de kant. 'We hebben de vinger aan de pols', zegt Van der Meer tot besluit.

Lees ook:

- Veel waterpret ondanks blauwalg: 'Dit is optimaal genieten'

- Blauwalg steekt de kop weer op: hier kun je wel of niet zwemmen

- Blauwalg ontdekt in het Zuidlaardermeer (2020)