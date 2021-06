Raad van State buigt zich over Leekster supermarkt-affaire

De gemeente Westerkwartier wil niet meer dan twee supermarkten op het Groot Winkelplein Leek om te voorkomen dat er na de Plus nog meer supermarkten in het centrum van het dorp over de kop gaan.

Dat zei een gemeentewoordvoerder dinsdag voor de Raad van State over de supermarktplannen van garagehouder Eelco Hofman. Die ligt al jaren overhoop met de gemeente over zijn plannen om een supermarkt te bouwen op zijn bedrijfslocatie.

Die ligt schuin achter de Jumbo die op het Groot Winkelplein ligt en die wel mocht uitbreiden van de gemeente. Volgens Westerkwartier valt Hofmans' bedrijfslocatie net buiten het Groot Winkelplein. Bovendien zijn daar maximaal twee supermarkten toegestaan en die zitten er al (Jumbo en Aldi).

Meten met twee maten

Volgens Hofmans raadsman meet de gemeente Westerkwartier met twee maten, omdat ze vastgoedbedrijf Brivec, eigenaar/verhuurder van het Groot Winkelplein, zou voortrekken.

Want Jumbo mocht wel met 1.800 vierkante meter uitbreiden op Brivec-terrein dat nota bene deels buiten het Groot Winkelplein ligt. Daar ligt Hofmans terrein wel op, maar die mag niks, aldus de raadsman. De gemeentewoordvoerder merkte op dat Hofmans terrein niet direct grenst aan het Groot Winkelplein en de parkeerplaatsen.

De gemeente wil niet dat er een supermarkt achter het plein komt. En hoewel het bestemmingsplan op dat plein maar liefst 17.000 m2 supermarktvloeroppervlak toestaat, is de beperking tot twee supermarkten doorslaggevend.

'Lariekoek' en 'kulredenering'

Volgens de zegsman van Westerkwartier is het ook zeker niet de bedoeling dat er twee supermarkten van 8.000 m2 komen: 'Nergens in Nederland heb je zulke grote supermarkten'. In Leek is 2.500 m2 het maximum. Waarom de gemeente dan toch 17.000 m2 supermarktvloer toestond in het bestemmingsplan, werd niet duidelijk.

Hofmans raadsman noemde dat 'lariekoek', omdat de Jumbo na de uitbreiding al groter is dan 3.000 m2. Ook het andere argument van de gemeente dat meer of grotere supermarkten op het Groot Winkelplein funest zijn voor het winkelaanbod in het centrum van Leek, noemde hij een 'kulredenering'. Dat beleid is volgens hem helemaal nergens zwart op wit te vinden.

Waar moeten de oude vrouwtjes zonder auto heen?

De gemeentewoordvoerder zei dat het detailhandelsbeleid van Westerkwartier wel degelijk gericht is op het versterken van de leefbaarheid van het kernwinkelgebied van Leek, nu de Plus failliet is gegaan.

Als er nog meer supermarkten op het plein komen, is er volgens de gemeente straks helemaal geen supermarkt in het centrum meer. 'En waar moeten de oude vrouwtjes zonder auto dan hun boodschappen doen?', vroeg de woordvoerder van de gemeente zich af.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.

Dwangsom

Overigens legde de Raad eerder een dwangsom aan Westerkwartier op, omdat ze zo lang de tijd nam om een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag van Hofman. Uiteindelijk weigerde het college van B&W en stapte Hofman weer naar de hoogste bestuursrechter.

