Einde voor studenten-teststraten nu ministerie zelftesten uitdeelt; 'gemiste kans'

De teststraten waren voor studenten van de Hanzehogeschool, Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De onderwijsinstellingen waren door het onderwijsministerie uitgekozen om een proef met testen te doen, later gevolgd door andere steden. Doel was te onderzoeken of met sneltesten meer fysiek onderwijs mogelijk was.

Minister besloot al anders

'Maar', zegt Cisca Wijmenga van de RUG, 'uiteindelijk heeft men besloten om ook alvast zelftesten beschikbaar te stellen zonder de uitkomsten van de snelteststraten af te wachten.' Er klinkt enige frustratie door in de woorden van de rector magnificus. 'Ik snap natuurlijk dat de beschikbaarheid van de zelftesten de zaken veranderde en dat men snel wilde schakelen. Tegelijkertijd is het wel jammer dat er geen terugkoppeling van de resultaten van ons onderzoek is afgewacht, want we hebben echt lessen geleerd die je hiervoor goed had kunnen gebruiken.'

Rapport volgt nog

Wat die lessen zijn wil de universiteit nog niet delen. De onderzoekresultaten gaan alsnog naar het ministerie en die komt er dan mee naar buiten.

Uit de eerste fase van de pilot op Zernike bleek dat niet meer dan een kwart van de uitgenodigde studenten een test liet doen. Als reden om het niet te doen noemden ze onder meer de afstand tot de testlocatie; ze moesten er een extra keer voor naar Zernike komen. Ook hadden ze zorgen over de gevolgen van een positieve test. Studenten snapten wel dat ze de tentamenhal dan niet in mochten, maar vroegen zich wel af wanneer en hoe ze het tentamen dan konden inhalen.

Studenten moeten verleid worden

De tweede fase met ook teststraten in het Wiebengacomplex en bij Noorderpoort in de Euroborg richtte zich op die drempels; wat is er nodig om studenten te verleiden tot een sneltest voorafgaand aan een tentamen of college. Ook de technische, logistieke en juridische aspecten werden onderzocht.

Het uitdelen van zelftesten die studenten thuis kunnen doen maakt de teststraten nu overbodig. De onderwijsinstellingen hebben zelf de datum van sluiting gekozen; daarbij speelt ook mee dat het geld dat het ministerie voor de pilot beschikbaar stelde 'langzaam opraakt'.

Wijmenga: 'Misschien zijn testen nog wel een paar jaar nodig als er allerlei varianten van het virus ontstaan. Het is een gemiste kans om de pilot niet eerst te evalueren voordat je zegt: zo gaan we het doen in het onderwijs.'

