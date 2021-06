Boeren in de rij voor anti-stikstofplan van Powerfield

Honderden boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden hebben zich bij Powerfield gemeld, omdat ze graag een kleine zonneakker op hun grond willen. De boeren hopen zo met hulp van de ontwikkelaar van zonneparken verhuizing of inkrimping van hun bedrijf vanwege stikstofmaatregelen te ontlopen.

Enkele maanden geleden lanceerde Powerfield, een van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in het Noorden, haar plan Zon voor Vee, een idee uit de koker van toenmalig Powerfield-directeur Henk Bleker. Powerfield denkt ermee ongewenste uitkoop van melkveehouders nabij (stikstofgevoelige) natuurgebieden te voorkomen en de boerenbedrijven in de benen te kunnen houden.

Inkrimpen of vertrekken

Die veehouderijen worden nu in hun voortbestaan bedreigd omdat ze teveel stikstof produceren. Ze moeten daarom inkrimpen, waardoor de boer vaak niet meer genoeg verdient. Soms moeten ze helemaal vertrekken.

Dankzij Zon voor Vee hoeft volgens Powerfield ‘geen enkel melkveebedrijf te verdwijnen, ook niet in de buurt van Natura2000-gebieden’.

Powerfield biedt boeren de mogelijkheid een kleine zonneakker, maximaal 5 hectare, op hun grond te bouwen. Per hectare levert een veehouder vrijwillig zes stuks vee in. Met een zonneakker van vijf hectare vermindert een gemiddeld melkveebedrijf de stikstofuitstoot dan met een ongeveer kwart.

Het verlies aan inkomsten door de kleinere veestapel - zo’n 30.000 euro - wordt gecompenseerd door het geld dat de boer van Powerfield ontvangt voor de verhuur van zijn perceel en de beheervergoeding van de zonneweide.

Twee vliegen in één klap

In ruil voor terugbrengen van het aantal koeien zou de gemeente of provincie de benodigde vergunningen moeten leveren. In het plan van Powerfield doet de boer ook voor een periode van 25 jaar afstand van zijn fosfaat- en emissierechten die zijn verbonden aan het vee dat hij inlevert.

Directeur Jean Louis Bertholet van Powerfield stelt dat Zon voor Vee twee vliegen in één klap vangt: de stikstofuitstoot wordt verminderd en er wordt extra zonne-energie geproduceerd.

Het plan ligt gevoelig want het zet de ambities van het Rijk om de uitstoot van stikstof terug te dringen onder druk. Boerenbedrijven nabij natuurgebieden blijven immers overeind. Directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap wijst op de adder onder het gras in de plannen.

In het slechtste geval zijn we na vijf jaar terug bij af, maar zijn wel overal zonneparken verschenen Marco Glastra - Groninger Landschap

‘De aanpak maakt het mogelijk dat de eigenaar na vijf jaar terug gaat naar het oorspronkelijke aantal koeien als er technische voorzieningen in de stal zijn getroffen’, aldus Glastra. ‘Het zonnepark blijft dan gewoon staan en de boer heeft weer net zoveel koeien als in het begin.’

Dat kan wanneer een melkveehouder na vijf jaar kan aantonen dat hij de beste beschikbare technieken voor emissiebeperking heeft ingevoerd. Glastra: ‘In het slechtste geval zijn we na vijf jaar terug bij af, maar zijn wel overal zonneparken verschenen.’

Niet reëel

Een ander bezwaar van de landschapsorganisatie is dat ook de productierechten blijven bestaan. ‘Die mogen na 25 jaar gewoon weer gebruikt worden’, legt Glastra uit. ‘Dat lijkt ons niet reëel, omdat de stikstof-uitstoot over de volle breedte naar beneden moet met veertig tot vijftig procent. Het voor 25 jaar parkeren van productierechten is niet gewenst en niet realistisch.’

Glastra ziet wel wat in kleinschalige zonneparken in een bufferzone rond kwetsbare natuurgebieden, maar wil dat niet op de manier van Powerfield. Want dan zullen ‘lukraak zonneparken ontstaan, zonder goede onderbouwing’.

Al die panelen op landbouwgrond is ook geen gezicht LTO Noord

Hoewel boeren volgens Powerfield in de rij staan is boerenorganisatie LTO fel tegen. ‘Wij zien niets in het plan’, zegt een woordvoerder van LTO Noord. De landbouworganisatie vindt benutten van landbouwgrond voor zonnepanelen geen goed idee.

‘Al die panelen op landbouwgrond is ook geen gezicht’, vult de LTO Noord-woordvoerder aan. ‘We willen de stikstofproblemen met innovatie oplossen, niet door de veestapel in te krimpen.’

Dat Zon voor Vee tot stand gekomen is na consultatie van onder meer overheden en landbouworganisaties, zoals Powerfield claimt, noemt LTO Noord ‘nogal overtrokken’. ‘Er is een gesprek geweest, meer niet. We hebben laten weten dat we niet achter het plan staan.’

Wachten op goedkeuring

Ook al is de belangstelling groot, er is nog geen zonneweide aangelegd vanuit het project Zon voor Vee. Powerfield wacht hiervoor op goedkeuring van de provincies en gemeenten, die de vergunningen voor de aanleg van de zonneparken moeten afgeven.

‘Wij denken het programma breed in Nederland kan worden ingezet, ook bijvoorbeeld voor de varkenshouderijen’, zegt Powerfield-directeur Bertholet.

Bertholet zegt het jammer te vinden dat bij de planvorming rond zonneparken niet ook het stikstofbeleid wordt betrokken, omdat beide elkaar volgens de Powerfield-directeur kunnen aanvullen.

De provincie Groningen laat weten dat het Zon voor Vee-programma alleen mogelijk is wanneer de locaties van de boerenbedrijven zijn opgenomen in de gebiedsvisie zonne-energie van de gemeente in kwestie. Dat verschilt per gemeente omdat de provincie de regie voor inpassing van zonneparken grotendeels bij de gemeenten zelf laat.