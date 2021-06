Tom Rustebiel wordt lijsttrekker voor D66

De huidige fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Groningen zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar de lijst gaan aanvoeren. Rustebiel zit vijf jaar in de gemeenteraad en wist oud-Kamerlid Antje Diertens achter zich te laten.

Rustebiel reageert verheugd op de winst, maar vond de strijd om het lijsttrekkerschap ook spannend: 'Het was wel even spannend toen Antje zich meldde in de strijd om het lijsttrekkerschap. Een oud-Kamerlid die zich lokaal wil inzetten is natuurlijk wel geduchte concurrentie.'

D66 is de eerste partij in de Groninger gemeenteraad die bekendmaakt wie de kar gaat trekken tijdens de komende verkiezingen. Rustebiel neemt het stokje over van Paul de Rook, hij was tijdens de verkiezingen van 2018 de lijstaanvoerder.

'We hebben inmiddels een enorme historie als D66 in Groningen. We kunnen op veel dingen trots zijn, zoals de aanpak van de binnenstad en de invoering van de verlengde schooldag. We zitten nu in een crisis en we moeten ervoor zorgen dat cultureel, ondernemend en studerend Groningen straks weer vol aan de bak kan.'

Nieuwe wethouder

De Democraten zijn op dit moment met wethouder Paul de Rook vertegenwoordigt binnen het college van burgemeester en wethouders. Die stopt per augustus en dan zal er een nieuwe wethouder naar voren worden geschoven vanuit D66. Rustebiel kan nog niet zeggen wie dat wordt, de kans lijkt heel klein dat hij het wordt.

'Ik vind het logischer dat de politieke leider zijn werk doet vanuit de gemeenteraad. Op die manier kan ik het geluid van onze partij het beste vertegenwoordigen', Rustebiel wil nog niet zeggen wie goede kaarten heeft voor het wethouderschap. 'We verwachten deze maand met een naam te komen.'

