Kuin beëdigd als burgemeester Pekela: 'Hij is joviaal, maar ook streetwise'

Jaap Kuin is dinsdagavond officieel beëdigd als burgemeester van de gemeente Pekela. Kuin was de afgelopen 5,5 jaar al waarnemend burgemeester, maar door een mislukte herindeling moest Pekela op zoek naar een ‘echte’ burgemeester.

De 52-jarige Kuin is de derde kroonbenoemde burgemeester van Pekela.

Jaap Kuin

Sinds 2015 is Kuin actief als waarnemer. In eerste instantie om ‘op de winkel te passen’, totdat de herindeling met Veendam en Stadskanaal een feit was. Maar zover kwam het niet.

Na jarenlange ellende rondom de herindeling, Veendam wilde wel met Pekela herindelen, maar niet met Stadskanaal, maakte de gemeenteraad een statement: Pekela wil Pekela blijven. De herindeling was daarmee definitief van de baan. Daarmee startte automatisch de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester.

Zes van de zeven partijen spraken direct al de wens uit Kuin te willen houden. En ook hijzelf had daar wel oren naar. ‘Ik ben van Pekela gaan houden. Het begon direct te kriebelen, ik wilde blijven’, zei Kuin.

Swiebertje

Commissaris van de Koning René Paas heeft speciaal voor de beëdiging zijn dvd-box van Swiebertje van zolder gehaald. Paas in zijn speech: ‘Daarin speelt de dorpsburgemeester een grote rol. Een man die de hele tijd de ambtsketen draagt en alles vertelt in deftige volzinnen.’ Maar volgens Paas zit Kuin niet zo in elkaar.

‘Jaap is het tegenovergestelde. Hij staat niet boven de Pekelders, maar er tussenin. Ogenschijnlijk is hij heel gewoon en joviaal. Maar Jaap is streetwise. Hij redt zich in ingewikkelde situaties en is een echte bestuurder.’

Na meerdere anekdotes en een regen van complimenten, was er een speciaal moment voor Kuin en zijn vriendin Minke. Kuin moest de ambtsketen omgehangen krijgen, maar door de anderhalve meter regel die nog steeds geldt, kon alleen iemand uit Kuins huishouden dat doen. De eer was aan Minke; zij mocht de keten bij haar vriend omhangen.

Derde burgemeester

Kuin is de derde kroonbenoemde burgemeester van Pekela. Tussen 1990 en 1998 was dat Chris Arlman (PvdA), tussen 1999 en 2015 Meindert Schollema (PvdA) en nu dus, na een periode van waarnemerschap, PvdA’er Jaap Kuin.

Kuin woont nu nog in Assen, maar is druk op zoek naar een woning in Pekela. Dan kan hij ook op de fiets naar het gemeentehuis. Volgens partijgenoot Reiny Kuiper moet hij wel wat rustiger aan doen. ‘Ik moest laatst vol in de ankers, toen flitste Jaap Kuin voorbij op z’n fiets. Het had niet veel gescheeld of we moesten alsnog op zoek naar een andere burgemeester’, grapte hij.

Kuin, die onder andere als doel heeft het sportiever maken van Pekela, had zijn woordje klaar liggen. ‘Ik weet dat Reiny dicht bij kantoor woont. Hij moet in vervolg gewoon zijn fiets pakken, dan kan er ook niks geks gebeuren’, zei hij met een knipoog.

