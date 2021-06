RUG zoekt honderd tijdelijke krachten om werkdruk te verlagen

Onder de noemer Ruggesteun is 23 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt deels van de universiteit zelf en deels uit het Nationaal Programma Onderwijs, dat is bedoeld om de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs te verzachten.

De werving is al gestart, al zal die niet makkelijk zijn, vertelt rector magnificus Cisca Wijmenga. 'We weten dat we in competitie zijn met andere onderwijsinstellingen, Hanze en NHL Stenden zoeken ook mensen.'

Tijdelijke banen, is dat erg?

De RUG heeft een tijdelijke baan te bieden, want het project heeft een looptijd van drie jaar. Volgens Wijmenga hoeft dit geen probleem te zijn. 'Er zat zijn mensen die met pensioen gaan die het leuk vinden om nog een paar jaar onderwijs te geven en dat ook hartstikke goed kunnen. Of mensen die afstuderen en die nog niet precies weten wat ze willen en die dit een paar jaar willen doen.'

Dat de piek nu wordt aangepakt is mooi Casper Albers - hoogleraar statistiek RUG

'Het is een discussie van het glas half leeg of het glas halfvol,' zegt hoogleraar statistiek Casper Albers, die namens de Personeelsfractie in de universiteitsraad zit. 'Structurele banen zijn altijd fijner, maar dit is heel erg welkom. Door corona was er heel veel extra werk, maar de verwachting is wel dat we naar een nieuw normaal gaan. We zitten nu dus heel erg op de werkdrukpiek; die is over twee jaar wel minder. Dat die piek nu wordt aangepakt is mooi.'

Structureel geld is er niet

Meer kan de universiteit ook niet doen, stelt Cisca Wijmenga, want er is simpelweg geen structureel geld. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie bleek onlangs dat universiteiten er honderden miljoenen euro's bij zouden moeten krijgen. In april voerden universiteitsbestuurders, studenten en medewerkers gezamenlijk actie voor meer geld. Of dat er komt, hangt af van de samenstelling van het nieuwe kabinet, zegt Wijmenga. 'Het zal erg uitmaken wat voor partijen in het kabinet zitten.'

Uit protest werd op het standbeeld van Aletta Jacobs een baret geplaatst (Foto: Marije Michel/Twitter)

Zelf denkt ze dat de honderd extra mensen voor de komende drie jaar 'een goede start 'is. 'Dit geeft ons de tijd om goed over de lange termijn na te denken. Demografisch is een aantal jaar geleden onderzoek gedaan en dat liet zien dat het aantal Nederlanders dat ging studeren, zeker aan de RUG, zou aflopen.'

Als dat scenario doorzet, zou de RUG op termijn een iets kleinere universiteit worden, denkt Wijmenga. 'Maar misschien gaan nu meer jongeren denken: ik moet een universitaire opleiding doen, door wat er in de pandemie gebeurd is. De wereld is een stuk onzekerder geworden; we moeten tijd hebben om te kijken: waar gaat het naartoe?.'

Universiteit groeit door

Vooralsnog groeit de universiteit en ook komend studiejaar lijkt het aantal studenten verder toe te nemen. Door de Brexit is studeren in Engeland lastiger geworden en zoeken internationale studenten een alternatief. Mogelijk speelt ook corona een rol, doordat minder jongeren na hun middelbare school een tussenjaar nemen.

Dat we groeien is zeker Cisca Wijmenga - rector magnificus RUG

Landelijk spreken universiteiten over vijf procent groei, al is dat percentage nog erg onzeker. Studenten kunnen zich voor verschillende opleidingen aanmelden. Pas als de inschrijving definitief is, is de mate van groei duidelijk. 'Maar dat we groeien is zeker.'

De Groninger Studentenbond voerde twee weken geleden nog actie tegen die verwachte groei. Het gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en de al schaarse woonruimte voor studenten, meent de studentenbond.

Numerus fixus en toelatingseisen?

Dit soort acties moet eigenlijk op Den Haag worden gericht, want de RUG kan niks doen aan de groei, meent Wijmenga. 'Wij moeten volgens de wet iedereen toelaten.' Selectie aan de poort met bijvoorbeeld een toelatingsexamen of motivatiegesprek mag alleen bij masteropleidingen, verder niet. 'In andere landen is dit wel heel gebruikelijk.' Een universiteit kan wel het aantal studenten per opleiding beperken met een numerus fixus, maar dat kost tijd. 'Als je dat nu doet gaat het pas in 2023 in.'

Nederland is een kennisland, je moet het van hoogopgeleide mensen hebben Cisca Wijmenga - rector magnificus RUG

Wijmenga is er sowieso niet direct voorstander van. 'Nederland is een kennisland, dus je moet het van hoogopgeleide mensen hebben. Dan is het ook raar dat je mensen de kans ontneemt.' Daarbij zitten er naar haar idee allerlei haken en ogen aan zo'n numerus fixus. 'We zien ook dat als je het instelt zich nog minder studenten aanmelden dan je kan accommoderen, omdat ze denken: ik kom er toch niet in.'

Al met al zou ze graag zien dat universiteiten wat meer autonomie krijgen; ruimte om zelf te sturen op studentenaantallen. 'Maar dat vereist wel een verdiepende analyse: wat is de optimale omvang van een universiteit en zijn er vakgebieden die minder moeten groeien dan andere? We zien ook dat er allerlei transities (zoals klimaat en energie) op ons afkomen, daar moet je wel mensen voor opleiden.'

Komend studiejaar: terug naar normaal

Komend studiejaar hoopt de Rijksuniversiteit Groningen weer grotendeels fysieke colleges te geven. Zoals het nu lijkt zijn alleen colleges met meer dan 75 studenten niet toegestaan. Toch zal ook volgend jaar een deel online plaatsvinden, omdat dit tijdens de pandemie soms goed bleek te werken. 'Wat we geleerd hebben aan goeie dingen kunnen we prima meenemen. We hebben daarvoor ook de Teaching Academy Groningen die zich bezig houdt met onderwijsinnovaties en de rol van digitalisering.'

We faciliteren vooral het elkaar weer zien Cisca Wijmenga - rector magnificus RUG

Hoogleraar Casper Albers ziet in online ook blijvende mogelijkheden. 'Een spreekuur of iets dergelijks is online misschien wel veel efficiënter en handiger. We weten ook dat het nuttig is om studenten vooraf filmpjes te laten zien, waardoor ze al nadenken over de stof. Het college gebruik je dan niet voor uitleg maar voor het bespreken. Hier waren we voor corona al mee bezig.'

Volhouden tot aan de zomer

Voor het zover is staan er nog een paar weken in het huidige studiejaar op het programma. Studenten mogen weer meer fysiek aanwezig zijn, maar lang niet elke opleiding heeft het rooster nog kunnen omgooien, vertelt Wijmenga. 'We faciliteren vooral het elkaar weer zien, bijvoorbeeld met studieplekken buiten.'

Rector magnificus Cisca Wijmenga houdt een toespraak in de Martinikerk tijdens de uitreiking van een eredoctoraat (Foto: ANP)

Het zijn de laatste loodjes voor de zomervakantie, waar de docenten hard aan toe zullen zijn. Wijmenga: 'Ruggesteun moet voor de zomer rond zijn, zodat iedereen dan de batterij weer kan opladen.'

Lees ook:

- 'Ziek thuis en kortere lontjes'; brandbrief over uitputting onder universiteitsmedewerkers

- Hanzehogeschool zoekt honderden docenten: 'Prima als ze ook ergens anders werken'

- Zorgen over werkdruk en studievertraging op RUG, Hanze en Noorderpoort