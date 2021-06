Rondje Groningen: Bizarre wolk boven de provincie

Wie er vanochtend een beetje vroeg bij was, heeft het misschien gezien: het uitzonderlijke wolkendek boven Stad en Ommeland. Het is niet het enige dat je vandaag ziet in 't Rondje.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Weet je wie wél oranjekoorts heeft?

Uit ons Lopend Vuur vandaag bleek dat nog lang niet iedereen in de oranjestemming is. 'Vreemd' genoeg is dat anders bij dit vlaggenbedrijf.

2) Robben-koorts

De dochter van Roger kijkt wat verder vooruit.

3) Dug doun in toene

Deze Delfzijlster FC-fans nemen hun clubliefde mee de tuin in.

4) Noorderzin

Daar is de organisatie achter festival Noorderzon naar op zoek.

5) Bijzondere wolk!

Misschien heb je hem zelf ook gezien vanochtend: dit uitzonderlijke wolkendek in Stad (of provincie) vanochtend. In de reacties wordt het - niet ondenkbaar - besneeuwd berglandschap en zelfs een tsunami genoemd.

6) De voorbeeldvoetstappen zijn gezet

Om zelf weer met blote voeten overheen te banjeren.

7) Geleboekjesvreugde

Bij Benni.

8) En dat is geen gekke gedachte

Want het hangt nog al van de regio af.

9) Of het Delfzicht geschikt is als horrorplek?

In de laatste fase voor de sloop wordt het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl aangewend als enorme horror-escape-room-ervaring met wel vijftig medewerkers. Of de locatie zich ervoor leent? Deze video van LostintimeNL spreekt boekdelen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Het bewijs vind je hier. Tot morgen!