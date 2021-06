Gebeten tijdens hardlopen: 'Ik heb gesprongen en geschreeuwd'

Ze had haar zoontje naar zwemles gebracht en ging in afwachting van zijn les even een rondje hardlopen. Daar ging het mis voor Dana van Nimwegen.

Op zaterdagochtend om 8 uur bracht Van Nimwegen haar zoontje naar zijn zwemles in Groningen. Vanwege de coronamaatregelen moet ze buiten het zwembad wachten. Het regent en ze besluit zelf ook haar beweging te pakken en een rondje te hardlopen.

Schrik

'Het ging lekker. Ik pakte nog een ronde Kardingerplas en ter hoogte van de steigers groette ik twee mensen. Een van hen had een hond, die was aangelijnd. Een paar passen verder bleek er nog een hond te zijn, die liep los en hing ineens in mijn kuiten', vertelt Van Nimwegen.

'Je schrikt en maakt rare bewegingen', vervolgt ze. 'Maar hij bleef maar happen. Ik heb gesprongen, gegild en geschreeuwd dat hij zijn hond bij zich moest houden.' Uiteindelijk krijgt het baasje de hond te pakken. 'Er volgde excuses. Ik zat vol adrenaline en stamelde dat ie zijn hond nooit los moest laten. Maar ik stond op tijd vanwege mijn zoontje dus ik ben verder gegaan.'

Mri-scan

Rennen lukt niet, merkt Van Nimwegen, dus ze loopt verder. 'Ik dacht nog dat dat kwam doordat mijn lichaam een klap had gehad. In de auto merkt ze dat ze koppeling ook niet in kan trappen. 'Ik ben in zijn twee naar huis gereden, arme auto.'

Dit doet mentaal best wat met me Dana van Nimwegen

Thuis neemt ze rust, maar het wordt steeds minder. 'De volgende dag werd ik wakker met zenuwpijn. Mijn linkerbeen is half verdoofd, mijn voet slaapt. Ik heb pijnmedicatie en ik moet binnenkort onder de mri-scan om te kijken wat de schade is.

Contact

Extra zuur is dat Van Nimwegen yoga-docent is. Net nu haar praktijk weer open mag, kan zij niet aan het werk. 'Echt heel erg balen.'

Via Facebook doet ze een oproep om in contact te komen met het baasje van de hond. 'Ik wil graag in gesprek. Dit voorval doet mentaal best wat met me. En ik wil graag het belang duidelijk maken dat een hond aangelijnd moet blijven. Wie weet hoe lang de nasleep hiervan voor mij nog duurt.'

