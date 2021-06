Marjet Woldhuis: 'Dit had ik echt niet nog een keer gekund'

Het was mooi geweest, zeven jaar gemeentepolitiek heeft een zware wissel op haar getrokken: 'Ik heb al die jaren niet stilgestaan bij wat ik deed.' Ze heeft Groningen inmiddels verruild voor Fuerteventura, een van de Canarische Eilanden.

'Mijn gezondheid stond niet altijd op één'

Woldhuis heeft inmiddels de rust gevonden: 'Nu ik eindelijk rust heb, besef ik pas dat mijn gezondheid niet altijd op nummer één heeft gestaan. Dat inzicht heeft mij doen besluiten andere keuzes te maken in het leven', laat ze via de telefoon weten vanaf het eiland.

In april kondigde ze haar politieke afscheid aan. Dat deed ze noodgedwongen vanwege chronische pijn in haar heup. 'Ik begon voor de Stadspartij in 2014 en richtte later mijn eigen partij op, in 2016. Mijn mede-oprichter Bert Dijkhuizen overleed in 2018 en ik bleef vanaf dat moment maar doorgaan, zonder adempauze of mogelijkheid tot rouw. Naast het raadswerk had ik natuurlijk ook een baan. Tijdens mijn revalidatie kwam pas het besef dat mijn eigen gezondheid er op deze manier ook aan zou gaan. Dat inzicht kwam pas toen ik rust kreeg.'

Zon en zee

Die rust neemt ze tot op de dag van vandaag en die zal ze de komende 12 maanden ook blijven nemen. Ze is neergestreken in het toeristische stadje Corralejo aan de noordkust van het eiland. De zon doet haar veel goed en de ligging van haar appartement ook, vanaf haar balkon kijkt ze uit over de Atlantische Oceaan.

Dat ik weg ben uit Groningen is ook een radicale omslag Marjet Woldhuis

'Ik heb een jaar lang een sabbatical genomen en ga dus ook niet aan het werk. Ik werk nog altijd aan de revalidatie van mijn heup, dat duurt ook nog wel eventjes. Ik wil de Spaanse taal leren en als het weer kan pak ik mijn hobby kitesurfen op. Dat ik weg ben uit Groningen is ook een radicale omslag. Ik ga de komende tijd gebruiken voor mijn persoonlijke ontwikkeling en ontdekken waar ik goed in ben.'

'Maatje en mentor'

Het overlijden van 100%Groningen medeoprichter Bert Dijkhuizen brengt nog altijd veel teweeg bij Woldhuis. 'Hij was mijn beste maatje en mentor.' Ook Dijkhuizen was, net als Woldhuis, eerst betrokken bij de Stadspartij. Na een verschil van inzicht verlieten ze de partij gezamenlijk. Woldhuis nam haar zetel mee en dat werd haar destijds niet in dank afgenomen.

De verkiezingen van 2018 leverden winst op voor Woldhuis, maar bovenal winst op eigen kracht. Enkele maanden voor die verkiezingen overleed Dijkhuizen na een kort ziekbed. 'Toen voelde ik mij zo eenzaam, dat was echt overleven.'

De verkiezingen zorgden uiteindelijk voor 2 zetels en met die winst voelde voelde ze meer respect van de andere raadsfracties.

Ik heb echt een stapje teruggedaan en het is nu aan de anderen Marjet Woldhuis

'Ik merkte dat er vanaf dat moment anders tegen mij werd aangekeken', laat ze weten. In de vorige raadsperiode werd er nog weleens lacherig gedaan over de bijdragen van Woldhuis. 'Ik merkte dat er zelfs denigrerend werd gedaan door bepaalde raadsleden.' Namen noemt ze liever niet. 'Toen ik de zetels op eigen kracht had behaald, had ik ook het volste recht om dingen te zeggen. Ik had het idee dat ik er mocht zijn.'

Afscheid is definitief

Volgend jaar maart zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Woldhuis zal dan geen rol gaan spelen namens 100% Groningen. Als alles volgens plan verloopt, zal ze ook dan nog in het buitenland wonen.

'Ik heb echt een stapje teruggedaan en het is nu aan de anderen. Ik ben wel lid en ben bereikbaar als ze mij nodig hebben. Ik ga écht een jaar iets anders doen.' Het politieke afscheid lijkt op dit moment dan ook definitief te zijn. De afgelopen zeven jaar hebben een zware wissel op haar getrokken: 'Dit had ik echt niet nog een keer gekund', zegt ze duidelijk.

De nog zittende raadsleden wil ze meegeven dat het van belang is om initiatief te nemen. Zelf deed ze dat ook door tweemaal te pleiten voor het verplaatsen van het Peerd van Ome Loeks. Ook al werd dat voorstel door niemand gesteund, ze ondernam de poging wel. Meer succes had ze met haar idee om de gezinsverzorger weer terug te laten keren, de raad kon zich daar unaniem in vinden.

Initiatief tonen

'Ik vond dat wij als raadsleden te veel achter het college aanliepen. Eigenlijk zou ieder raadslid een eigen voorstel moeten schrijven. Dat kost wel veel tijd, maar het is ook erg belangrijk.' Woldhuis vindt dat je daarmee meer 'kleur' aan de raad geeft. 'Ik heb ook een voorstel geschreven over WMO-hulpmiddelen. Dat heeft het niet gehaald, maar ik nam wel het initiatief.'

'Ik ben heel erg trots op dat wat we als partij hebben gedaan, maar het was echt heel pittig. Ik heb bloed, zweet en tranen erin gestopt. Je doet alles met vrijwilligers, maar moet de partij runnen als een bedrijf. De politiek in Groningen is van een hoog niveau en je moet elke keer weer bedenken wat je van een onderwerp vindt', zegt ze lachend.

'Alle kikkers moeten in de kruiwagen worden gehouden. Achteraf kan ik dan ook zeggen dat ik niet weer een eigen partij zou beginnen, het was best heel zwaar. Ondanks dat heb ik toch in het rijtje van twaalf beste raadsleden van Nederland gestaan en dat had ik nooit durven dromen', zegt ze trots.

