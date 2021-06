OM eist tien jaar cel tegen hulpje van kringloop-wapenhandelaar

De politie kwam de veertien betrokken verdachten - waaronder een 44-jarige Marumer en een 40-jarige vrouw uit Stad die een relatie met de Sloveen heeft - op het spoor dankzij een supermarkttas. De jubileumtas van een Noordelijke winkelketen werd aangetroffen bij een huiszoeking in België. In de tas zaten wapens.

De politie kwam in Oosterwolde uit, waar Hendrik van der H. en zijn Sloveense zakenpartner een kringloopwinkel bestierden. Bij een inval eind februari vorig jaar trof de politie wapens, munitie en drugs aan.

'Appels, eieren en fruit'

Via afgetapte telefoongesprekken en gps-trackers onder auto’s van de verdachten wist de politie dat de wapens uit Oost-Europa kwamen en bestemd waren voor de Belgische markt. De verdachten spraken in verdekte termen over de granaten en drugs. Ze hadden het over ‘appels’, ‘eieren’ en ‘fruit’, waarmee speed bedoeld werd.

Volgens Van der H., die in de rechtbank zijn eigen rol bagatelliseerde, heeft hij nooit wapens gehandeld. ‘Ik had niets te maken met wapens. Het enige wat ik deed was bemiddelen’, zegt hij in de rechtbank. Uit zijn woorden blijkt dat hij enorme kennis van wapens heeft.

Beschoten met balletjespistool

Van der H. en zijn compagnon worden gezien als de spil in de wapenbende. Ze omringden zich met mensen in een lastige positie die veelal kampten met problemen als verslavingen en dakloosheid. Het duo beloofde hen eten, onderdak en soms geld. Een van hen kreeg eens in de paar dagen een pakje shag en werd beschoten met een balletjespistool als hij niet luisterde.

Tegen de partner van de Sloveen eiste het OM dinsdag 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man uit Marum, die wapens in huis had liggen en op heterdaad bij een wapendeal werd aangehouden, moet als het aan het OM ligt, 4,5 jaar achter de tralies. Hij werd bij de aanhouding per ongeluk in zijn knie geschoten.

De rechtbank doet vooralsnog op 29 juli uitspraak.

