Stad verwacht te weinig plek voor studenten: 'Noodopvang kan ook in Bedum of Winschoten'

Het is nog maar de vraag of er bij de start van het nieuwe collegejaar voldoende noodopvang beschikbaar is voor internationale studenten in de stad Groningen. 'We hebben nu 75 bedden geregeld, maar dat is te weinig. Het moet meer', zegt de wethouder.

'We weten niet precies hoeveel buitenlandse studenten er komen. Er zijn grote onzekerheden over de aantallen, het kan alle kanten nog op gaan.'

'Kom als je een kamer hebt'

Die onzekerheid wordt gevoed door de situatie rond corona. 'We hebben zeker 150 tot 200 bedden nodig', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

'We doen, samen met de onderwijsinstellingen, ontzettend ons best om dat te regelen.' Om te voorkomen dat teveel studenten een tijdje in een noodopvang moeten, heeft hij een boodschap voor aankomende studenten: 'Kom vooral, maar wel als je al een kamer hebt.'

Toch is er ieder jaar een groep studenten die naar Groningen komt zonder woonruimte in het vooruitzicht. Die verwachten bijvoorbeeld op een campus terecht te komen, terwijl die niet voor hen beschikbaar is.

Brexit maakt Nederland populairder

Naast corona speelt ook de Brexit een rol bij het aantal studenten dat in Groningen wil studeren, zegt Van der Schaaf.

'In onze schattingen gaan we ervan uit dat corona tegen die tijd onder controle is, en het aantal inschrijvingen dus niet meer drukt. Maar de Brexit heeft ook impact. Daardoor kiezen meer studenten voor Nederland als plek om te studeren, in plaats van Engeland.'

Mag ook buiten Stad

De extra noodopvang, waar die ook komt, moet er eenvoudig uitzien: 'Het gaat om een slaapzaal met maar een beetje privacy, maar kost wel geld', legt Van der Schaaf uit.

Zo'n locatie hoeft niet per se in de stad Groningen te zitten: dorpen en steden in de rest van de provincie zijn ook een optie. 'We hebben goed openbaar vervoer in de provincie, dus het kan ook buiten die stad, bijvoorbeeld in Bedum of Winschoten.'

Studenten worden volgens Van der Schaaf in elk geval niet meer in tenten opgevangen, zoals in 2018 nog gebeurde. 'Dat was geen succes, dat doen we niet weer', besluit de wethouder.

