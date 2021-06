Aanleg nieuwe weg bij Winsum kan beginnen: 'Wij zijn superblij'

Tijdens een tussenuitspraak in december vond de Raad van State dat de plannen moesten worden aangevuld. Er was een betere onderbouwing nodig van de medewerking van de provincie Groningen. Dat heeft de gemeente Het Hogeland gedaan en nu is er een definitieve uitspraak: de aanleg kan doorgaan.

De nieuwe weg, de kortsluiting genoemd, moet ervoor zorgen dat er minder auto- en vrachtverkeer door het centrum van Winsum rijdt. Inwoners vinden de situatie onveilig.

Bezwaren

Een aantal bewoners van de Bloemenbuurt, waar de nieuwe weg langs komt, vindt dat de gemeente een nieuwe gevaarlijke situatie creëert. Ze stapten naar de Raad van State maar die schuift hun bezwaren nu terzijde.

Andere Winsumers zijn juist opgelucht. 'Superblij en opgelucht dat de weg na jarenlange inspanning wordt aangelegd. Het vrachtverkeer en ander zware verkeer verdwijnt hierdoor uit het centrum van het dorp en voor iedereen wordt het een stuk veiliger', zegt Wian Bulthuis van belangengroep 'Kortsluiting Winsum JA'

De illustratie laat het tracé van de wegverbinding zien. (Foto: Gemeente Het Hogeland)

Door de uitspraak van de Raad van State is er geen bezwaar meer mogelijk. Wel moet de gemeente de proceskosten betalen. De Raad van State vindt dat de gemeente aanvankelijk onvoldoende motivering gaf voor het plan.

De gemeente is blij dat de kortsluiting er nu komt maar vindt het wel jammer dat de aanleg door de gang naar de rechter anderhalf jaar vertraging heeft opgeleverd.

Teleurstelling

Piet Tuinman, één van de bezwaarmakers is teleurgesteld over de definitieve uitspraak. 'De uitkomst was eigenlijk al duidelijk na de vorige uitspraak. We wisten dat de kans van slagen heel klein was. We zijn wel teleurgesteld in de gemeentelijke politiek die niet goed naar onze bezwaren heeft geluisterd.'

De dikke rode lijn geeft de beoogde nieuwe weg aan, bewoners zien liever de lichtrode (stippel)lijn. (Foto: RTV Noord)

'We zijn nooit tegen de kortsluiting geweest. Want we kennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar deze weg dichtbij de huizen wordt op een verkeerde en onveilige manier op de bestaande N361 aangesloten.' Tuinman vindt dat er hierdoor een nieuwe gevaarlijke situatie ontstaat en vreest voor ongelukken. De bezwaarmakers wilden dat de weg aangesloten wordt op de huidige rotonde in Ranum.

'We kunnen er verder weinig aan doen en we hopen maar dat er geen ongelukken gaan gebeuren Dit is volgens ons niet de veiligste oplossing. Nu moeten kinderen de N361 oversteken wat onveilig is. Ook gaat er een stuk openbaar groen verloren', zegt Tuinman.

Piet Tuinman en Joop Haak maken bezwaar tegen de nieuwe weg (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Begrip

'Ik snap dat de bezwaarmakers teleurgesteld zijn, omdat het invloed heeft op hun woongenot. Als je daar woont met vrij uitzicht dan zit je niet te wachten op deze weg. Maar dit is voor de veiligheid in het dorp de beste en financieel meest haalbare optie', zegt Bulthuis.

Ze heeft het gevoel dat de gemeente er alles aan heeft gedaan om de overlast zo klein mogelijk maken. Bijvoorbeeld door de weg wat lager aan te leggen. 'Fijn dat er nu een punt gezet kan worden en dat hiermee een einde komt aan de onrust in het dorp.'

Start werkzaamheden

De gemeente wil in juli beginnen met de aanleg van de weg. Ook komt er een tunnel onder het spoor door. De gemeente streeft ernaar de weg in 2023 te openen voor verkeer.

