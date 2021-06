Kim Polling vecht voor olympisch ticket en maakt nogmaals bezwaar

Eerder al deed de meervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kg dat onder meer bij de bezwaarcommissie, die haar beroep afwees. Daartegen protesteert Polling nu bij het bondsbestuur, de laatste stap die ze in deze procedure bij haar bond kan nemen.

Betere prestaties dan Europees kampioen?

De selectiecommissie besloot eerder Sanne van Dijke in de gewichtsklasse -70 kg aan te wijzen, onder meer omdat ze onlangs in Lissabon Europees kampioen werd. De balans werd echter opgemaakt over een langere periode dan alleen het kampioenschap in Portugal en op basis daarvan denkt Polling betere prestaties te hebben geleverd dan haar rivale.

'Aan maar één toernooi nog nooit meegedaan'

'Er is maar één toernooi waar ik nog nooit een medaille op heb gewonnen en dat zijn de Olympische Spelen. Dit is de reden dat ik al sinds 27 april aan het vechten ben als een leeuw om erachter te komen of het selectiemoment eerlijk is verlopen', laat de Groningse judoka in een reactie weten. Van de judoka werd eerder vandaag bekend dat ze niet meedoet aan de wereldkampioenschappen van 6 tot 13 juni, vanwege de selectieperikelen voor Tokio.

'Gisteren ben ik in bezwaar gegaan bij het bondsbestuur. Het is mij onduidelijk of zij dan de eerste partij zal zijn die naar de inhoud van mijn bezwaar gaat kijken. Ik ga ervan uit dat zij, net zoals ik, de judoka met de beste kans op een medaille naar de Olympische Spelen wil sturen. Ik heb het bondsbestuur dan ook gevraagd of de beslissing in de -70 nog een keer goed kan worden overdacht', aldus Kim Polling

Het bondsbestuur doet uiterlijk vrijdag een uitspraak.

