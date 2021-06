Einde seizoen voor atleet Thijmen Kupers

Het doel van de 800 meter atleet was om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, iets wat vijf jaar geleden op een haar na niet lukte. Kupers kwam dit seizoen maar een paar keer in actie. Bij de EK Indoor werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld.

‘Ik heb het steeds opnieuw geprobeerd, maar de blessure werkt me telkens tegen in wat voor mij het beste seizoen ooit had moeten worden. Het eist z’n tol als je wel blijft investeren in jezelf maar het resultaat niet eens in de buurt komt bij wat je voor ogen hebt.’ schrijft de atleet van Groningen Atletiek op Instagram.

