Tot 2.000 woningen op Zernike: 'Wonen en studeren in één gebouw kan prima'

'We denken echt dat het een heel goed idee is als er op Zernike ook gewoond wordt', zegt de wethouder. Nu zijn er nog geen woningen op de campus, waardoor het er soms uitgestorven is op late tijdstippen.

Winkeltjes en horeca

'Het zou heel goed zijn voor de levendigheid van Zernike', denkt Van der Schaaf (PvdA). 'Winkeltjes erbij, en horeca. Dat past helemaal in de plannen die we de afgelopen jaren met de Hanzehogeschool en de RUG hebben gemaakt.'

D66, SP en VVD stelden Van der Schaaf al vragen over de kwestie. 'Ik ben het met die partijen eens dat het moet opschieten. We hebben die studentenwoningen hard nodig. Het is tijd om tempo te maken.'

De SP stelde afgelopen maand nog voor om 5.000 woningen te bouwen op Zernike. Dat gaat de wethouder te ver. 'Het kan niet. Dan moet je bouwen op de plek waar nu het bedrijventerrein zit, en dat moet je niet willen.'

Grond is van RUG en Hanze

Van der Schaaf hoopt dat er in het studiejaar 2024/2025 op de campus gewoond kan worden. 'Dat is wel ingewikkeld', erkent de wethouder, 'want de grond waar woningen op kunnen komen is eigendom van de hogeschool en de universiteit.

We willen de studenten niet wegstoppen, maar dit is een goede optie voor extra woningen Wethouder Van der Schaaf

'We moeten daarom een combinatie zoeken tussen onderwijs en wonen. Dat is ingewikkeld, en ik begrijp goed dat het daarom niet zo snel gaat. Maar vanuit de politiek en de samenleving is er druk, dus we hebben de plicht om haast te maken.'

Wonen, studeren en sporten in één gebouw

Hoe de woningen eruit komen te zien is nog niet duidelijk, maar het kan goed zijn dat er straks gebouwen komen waar zowel in gewoond, gewerkt als gestudeerd wordt. 'Ik denk dat die optie heel kansrijk is', zegt de wethouder.

'Het kunnen ook combinaties zijn van sportgelegenheden met daar bovenop appartementen. Zonder dat het ten koste gaat van groen moet er nieuw gebouwd worden. Dat kan ontzettend leuk zijn voor studenten, of voor andere doelgroepen als expats en mensen die er werken.'

Wat de wethouder betreft is het overigens niet de bedoeling dat er op den duur helemaal geen studenten meer in de binnenstad van Groningen wonen. 'Dat is niet haalbaar, en we vinden ook dat studenten in de stad horen. We willen de studenten niet wegstoppen, maar dit is een goede optie voor extra woningen.'

Lees ook:

- Zorgen om noodopvang studenten: 'Hoeft niet per se in Stad'

- 'Bouw 5.000 woningen op Zernike voor internationale studenten'