Leerlingen denken mee over mobiliteit: 'Pakketten via buizenstelsel'

‘We gaan bezig met het mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar, dat voor de komende 20 tot 30 jaar de mobiliteitsvisie zal bepalen. ‘Dan zijn jullie nu zo oud als wij nu zijn’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper tegen de leerlingen van basisschool de Petteflat en de leerlingen van het Stadslyceum.

Autovliegboot

Die leerlingen komen met de meest creatieve ideeën voor het toekomstige vervoer. In verschillende varianten komen leerlingen met een autovliegboot, een vervoersmiddel dat zowel kan varen, rijden als vliegen. Die van Silke Mollema uit groep 7 van de Petteflat wordt met magneten op de grond gehouden, maar als de magneten elkaar afstoten kan-ie ook vliegen.

‘Het is een soort automotor en het werkt met magneten, de magneten stoten elkaar af en zo gaat ie de lucht in’, zegt Silke. Ze vindt het heel leuk dat ze de leden van Provinciale Staten ideeën kan meegeven. ‘Ik vond het heel leuk dat ik dit kan presenteren.’

Ruimte

De leerlingen van de Quintusschool in Glimmen komen met een heel bijzonder voertuig op de proppen, een zogeheten ‘waterstofbrandblusonderwaterondergrondsvoertuig’. Een voertuig dat vrijwel alles moet kunnen, zo kunnen de Statenleden lezen.

Gedeputeerde Fleur Gräper is blij met de creativiteit van de kinderen. ‘Je ziet dat ze heel erg nadenken over de ruimte die vervoersmiddelen innemen. Ze denken in combinaties, dat een voertuig meerdere dingen moet kunnen. Heel leuk en het idee hoe om te gaan met de ruimte is heel interessant.’

Pakketten via buizenstelsel

Het omgaan met de ruimte komt ook goed naar voren in het voorstel van Julian Bolster en Anco Visser van het Stadslyceum. Zij pleiten voor een buizenstelsel onder de grond, die de pakketbezorging verduurzaamt door pakketten via een vacuümbuis naar ophaalpunten te bezorgen. ‘En dit buizenstelsel kan ook gebruikt worden met het vervoeren van personen’, zegt Julian Bolster. ‘Het is geluidsstil en er zouden op termijn ook treinen doorheen kunnen. Het kost heel veel geld, we hebben niet precies berekend hoeveel, maar deze eenmalige investering kan op termijn zeker uit.’

De Statenleden en de gedeputeerde horen het belangstellend aan. Of de voorstellen van de leerlingen terugkomen in de mobiliteitsvisie van de provincie weet de Groninger aan het einde van dit jaar. Dat legt Gräper haar visie voor aan Provinciale Staten.