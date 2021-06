Vrijwilligers gevraagd: wie wil fietsles geven aan nieuwkomers?

Op de parkeerplaats van logistiek bedrijf Schotpoort in Hoogezand wordt op woensdag- en vrijdagochtend geoefend met het fietsen. Dat gebeurt in kleine stapjes. Eerst een beetje evenwichtsgevoel creëren met een step. Daarna op een klein fietsje zodat de deelnemers hun voeten gemakkelijk aan de grond kunnen zetten. Ook wordt er theorieles gegeven over het verkeer.

Het blijft in het begin wat wiebelig, maar ze leren het vanzelf Bertha Mulder - coördinator

'Het blijft in het begin wat wiebelig, maar ze leren het vanzelf. Als het hier goed gaat, dan gaan we met ze de weg op en dan fietsen we bijvoorbeeld naar de bibliotheek', zegt coördinator Bertha Mulder.

Vooral vrouwen

Aan de cursus doen op dit vooral vrouwen mee uit Eritrea en Syrië. Onder de cursisten is slechts één man op dit moment.

'In die landen wordt het ook niet gewaardeerd als vrouwen fietsen, hoorde ik laatst van een cursist. Maar hier is het wel belangrijk. Het geeft vrouwen de vrijheid om te gaan waar ze heen willen', zegt Mulder.

'Ik wil zelf boodschappen kunnen doen'

De 20-jarige Dunya uit Syrië lest al een paar weken en kan inmiddels een aardig stukje fietsen. Ze wil graag alleen de straat op. 'Ik wil zelf boodschappen kunnen doen op de fiets. Ik wil zwemmen en sporten. Ja, dat is goed', zegt Dunya.

Het is een Nederlandse cultuur die ik ook wil kunnen. En het scheelt geld en is goed voor je gezondheid Reema

Reema heeft ook voor de coronapandemie les gehad, maar is daarna gestopt. Nu is ze weer begonnen. Ook zij wil graag snel de straat op. 'Het is een Nederlandse cultuur die ik ook wil kunnen. En het scheelt geld en is goed voor je gezondheid', zegt Reema.

Vrijwilliger gezocht

De lessen worden sinds 2012 georganiseerd, maar door een dalend aantal vrijwilligers is de toekomst van de lessen onzeker. Humanitas roept mensen op om zich te melden. Vrijwilliger Tineke Oostindjer is er vanaf het begin bij en geniet nog elke keer.

'Je leert de mensen wat. Het is heel dankbaar werk. En als je ze dan later tegenkomt dan zwaaien ze naar je en denk je: oh ja, die heb ik ook op cursus gehad. Ja, leuk', zegt Oostindjer.

