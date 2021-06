Eemsdelta start zoektocht naar nieuwe burgemeester

Eemsdelta is op 1 januari van dit jaar begonnen na een fusie van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Op dit moment is Gerard Beukema waarnemend burgemeester van de gemeente. Nu de nieuwe raad is ingewerkt, start de zoektocht naar een burgemeester voor de komende zes jaar.

Profielschets

De afgelopen tijd konden inwoners van de gemeente een vragenlijst invullen waarin ze hun wensen voor een nieuwe burgemeester konden aangeven. Het ging vooral om de kwaliteiten en vaardigheden waarover hij of zij moest beschikken. De vragenlijst is ingevuld door 918 inwoners, op basis van deze reacties is de profielschets opgesteld.

Hij of zij hoeft niet per se uit de regio te komen, maar moet wel een beetje Gronings kunnen spreken Een inwoner van Delfzijl

Daaruit komt naar voren dat de burgemeester zowel binnen als buiten de gemeente een boegbeeld moet zijn. ‘Onze burgemeester is zichtbaar aanwezig en oprecht geïnteresseerd in alle inwoners en ondernemers van de gemeente’, luidt de vacaturetekst. Ook moet hij (of zij) betrokken, communicatief en invoelend zijn en wat humor en relativeringsvermogen hebben.

In de profielschets staan ook enkele quotes uit de vragenlijst. Zo zegt iemand dat de nieuwe burgemeester een ‘mensenmens’ moet zijn en tussen de mensen moet staan. Ook moet hij of zij ‘een frisse zeewind’ met zich meebrengen en opkomen voor de regio en de inwoners.

‘Hij of zij moet Gronings kunnen spreken’

De wensen vanuit de raad zijn duidelijk, maar is dit ook wat de inwoners willen? We maakten woensdag een rondje door Delfzijl.

Zakelijk ingesteld, een goed netwerk, doortastend en kennis van de regio zijn eigenschappen die inwoners noemen. ‘Hij of zij hoeft niet per se uit de regio te komen, maar moet wel een beetje Gronings kunnen spreken’, zegt een inwoner uit Delfzijl.

Of het een man of vrouw wordt, dat maakt niet. Zolang hij of zij onze belangen maar goed kan behartigen Een inwoners van Loppersum

Of het een man of vrouw wordt, dat maakt niet. ‘Zolang hij of zij onze belangen maar goed kan behartigen’, vindt een inwoner uit Loppersum. Qua leeftijd zijn er wel wat wensen en eisen. ‘Misschien iemand van rond de dertig, die weet ook beter wat er onder de jongeren speelt’, ‘Niet te oud, en ook weer niet te jong’, wordt een aantal keren genoemd.

Beukema te oud

Leeftijd is voor huidig burgemeester Beukema (68) juist een reden om niet te gaan solliciteren. Voor een kroonbenoemde burgemeester geldt een leeftijdsgrens van zeventig jaar. De gemeente hoopt de nieuwe burgemeester na de zomervakantie te kunnen presenteren.

