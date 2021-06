Uniek: tussen Siddeburen en Wagenborgen rij je over duurzaam bio-asfalt

Je zal het niet merken als je de wat bochtige, hier en daar met bomen omzoomde N987 volgt richting Wagenborgen of Siddeburen, maar het rubber van de auto zoeft hier straks over een uniek soort asfalt. Bio-asfalt. Het gaat om een wegvak van 250 meter.

Alternatief voor bitumen

Het asfalt is een initiatief van een aantal kennisinstellingen en bedrijven, waaronder Avantium in Delfzijl en Roelofs Wegenbouw. Albertus Steenbergen is manager Asfalt & Techniek bij dat laatste bedrijf.

Doordat we steeds minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken moeten we op zoek naar een alternatief voor bitumen Albertus Steenbergen - manager Asfalt & Techniek bij Roelofs Wegenbouw

'Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt steeds verder af', zegt hij. 'Asfalt bestaat voor een deel uit bitumen, dat dient als een soort lijmstof. Bitumen worden gemaakt uit olie. Doordat we steeds minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken moeten we op zoek naar een alternatief voor bitumen. Dat zou heel goed lignine kunnen zijn. De moleculen van bitumen en lignine lijken op elkaar.'

Poeder

Steenbergen laat een zakje zien met daarin een donkergrijs poeder, dat wel wat aan toner doet denken.

'Dit is gemalen lignine', zegt hij. 'Wij nemen dat af van het bedrijf Avantium in Delfzijl. Die verwerken houtsnippers tot suikers voor de chemische industrie. Het restproduct is lignine. Dat wordt nu vooral gebruikt als bio-brandstof, maar wij denken dat er een nuttiger toepassing is.'

het lignine is vermalen tot een fijn poeder (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Minder warm

De lignine uit Delfzijl wordt in de molen van Asfalt Productie Westerbroek gemengd met de overige bestanddelen van het asfalt. Steenbergen: 'In deze proef vervangen we een derde deel van de bitumen door lignine. De eerste winst is al dat dat op een lagere temperatuur kan dan normaal: 140 graden in plaats van 170 graden. Dat scheelt ook één derde in de CO2 uitstoot.'

De weg tussen Siddeburen en Wagenborgen wordt geasfalteerd (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Vanille

Het asfalt wordt een paar uur later al aangebracht op de N987. Vlak na het walsen hoor je het nog hete asfalt een beetje knetteren.

Het ruikt heel anders dan gewoon asfalt. Een beetje vanille-achtig Albertus Steenbergen

'Ruik je het?', snift Steenbergen. 'Het ruikt heel anders dan gewoon asfalt. Een beetje vanille-achtig.'

Onderzoek

Het proefvak bestaat uit twee gedeelten: één met lignine uit Delfzijl en één met lignine uit de papierindustrie in Scandinavië.

'De komende jaren gaan we bekijken hoe het bio-asfalt zich verhoudt tot het gewone asfalt', zegt Steenbergen. Slijt het sneller of juist langzamer? Het zou maar zo kunnen dat het langer mee gaat.'