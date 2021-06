Verplichte quarantaine voor nieuwe asielzoekers in Ter Apel

Asielzoekers die zich aanmelden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, moeten vijf dagen verplicht in quarantaine. Ook worden ze dan drie keer getest op het coronavirus.

De verplichte quarantaine is mogelijk door de een nieuwe wet die begin deze week is ingegaan. Eerder was quarantaine nog een dringend advies, maar de nieuwe wet kan het nu verplichten voor mensen die uit een gebied komen met een hoog risico op coronabesmettingen.

Waar komen asielzoekers vandaan? Dat is niet altijd duidelijk

'Het is lastig aan te tonen waar men vandaan komt', aldus burgemeester Jaap Velema over nieuwe asielzoekers. En dus hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten om alle nieuwe asielzoekers vijf dagen verplicht in quarantaine te plaatsen.

Ze verblijven dan op het COA-terrein en worden bij aankomst getest. Dat gebeurt ook nog eens op de derde en vijfde dag. 'Dat is voor de beveiliging voor de mensen op het COA-terrein, maar ook voor de inwoners van Ter Apel essentieel', zegt Velema.

COA zorgt ervoor dat asielzoekers daadwerkelijke in quarantaine gaan

Een asielzoeker die corona blijkt te hebben, kan dan snel overgeplaatst worden naar een andere locatie, namelijk de speciale opvang in Haren. In de volksmond: het 'quarantainehotel'. Het voormalige hotel is in ieder geval nog tot en met november in gebruik door het COA.

Volgens de burgemeester zorgt het COA ervoor dat nieuwe asielzoekers daadwerkelijk in quarantaine gaan. 'Zij zullen ons tijdig informeren wanneer er toch wat lichtjes mee omgegaan wordt', aldus Velema.

