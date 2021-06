UMCG-viroloog: EK-schermen voorlopig geen goed idee

Het EK voetbal begint over ruim een week en liefhebbers staan te popelen om de wedstrijden van Oranje samen te bekijken, in kroegen of op pleinen. 'Niet het beste idee,' oordeelt viroloog Bert Niesters van het UMCG.

Demissionair minister Grapperhaus heeft al laten weten dat de eerste twee wedstrijden van het Nederlands elftal daarvoor in elk geval te vroeg komen. Bovendien zijn ze ook nog eens te laat op de avond en daardoor nog bezig als de kroegen alweer dicht moeten. Voor de wedstrijden daarna wil hij het opnieuw beoordelen.

Ook thuis in groepen kijken niet slim

Niesters verwacht dat mensen nu thuis in groepen gaan kijken. 'Het hangt ook af van hoe ver Nederland komt. Komen ze in de finale dan is niemand te houden.'

Hij zou het met lede ogen aanzien, want 'kijkend naar de getallen in Europa doen wij het nog steeds niet goed.' Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is hier relatief hoog.

Allerlei extra risico's

Daarbij zijn er binnen Nederland gebieden waar corona nog flink rondwaart en dan vooral onder jongeren, stelt Niesters. 'En die gaan voornamelijk naar die schermen kijken.'

Om schermen op te hangen moet je bekijken hoe de pandemie zich ontwikkelt. En we moeten massaal worden gevaccineerd Bert Niesters

Ook zijn er gebieden waar de vaccinatiegraad laag is, zoals in Staphorst of op Urk. 'Daar moet je geen schermen hebben. In grote steden ook niet, want daar zijn weer teveel mensen.'

Kortom: 'Om schermen op te hangen moet je bekijken hoe de pandemie zich ontwikkelt. En we moeten massaal worden gevaccineerd,' geeft Niesters nog maar eens mee.

Drie groepswedstrijden

Nederland speelt de drie groepsduels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De eerste is op 13 juni tegen Oekraïne, daarna volgt op 17 juni de wedstrijd tegen Oostenrijk en op 21 juni om 18.00 uur Noord-Macedonië.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is voorstander van grote EK-schermen waarop fans samen buiten kunnen kijken. Dat zou beter zijn dan met grote groepen binnen kijken en zorgen voor meer spreiding over de stad.

