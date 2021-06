Alle seinen op groen voor ontwikkeling drafbaan tot evenemententerrein

Op de drafbaan wordt de komende tijd onder andere gewerkt aan een verharde ondergrond voor het hoofdpodium, en aan voorzieningen voor watertoevoer en groene stroom.

Paardensport én evenementen op drafbaan

Bijna alle oppositiepartijen deden woensdag nog een ultieme poging om de drafsport in het park te behouden. De paardensport, die eigenlijk in september al afgeschaft is, kon wat hen betreft een doorstart krijgen. Wat de partijen betreft blijft de sport in afgeslankte vorm bestaan, naast de evenementen die het college van burgemeester en wethouder wil faciliteren.

De drafsport en evenementen naast elkaar laten bestaan is niet mogelijk, daar hebben we in september al een keuze in gemaakt Glimina Chakor - wethouder

Wethouder Glimina Chakor (Evenementen, GroenLinks) ziet daar niets in. 'De drafsport en evenementen naast elkaar laten bestaan is niet mogelijk, daar hebben we in september al een keuze in gemaakt. We hebben de ambitie om de drafbaan door te ontwikkelen tot een top-evenemententerrein. Daar past de draverij niet bij.'

Coalitie enthousiast, oppositie niet

Coalitiepartijen GL, PvdA, D66 en ChristenUnie volgen Chakor in dat oordeel, en zeggen eensgezind 'enthousiast te zijn over de plannen'. De oppositie is het daar niet mee eens, en vindt dat er onvoldoende is geluisterd naar Stadjers die niet staan te springen om de plannen van het college.

'De drafbaan en de drafsport horen bij Groningen als d'Olle Grieze', vindt Ton van Kesteren (PVV) bijvoorbeeld. Ook de Stadspartij, VVD, SP, Partij voor de Dieren en het CDA willen de drafsport graag behouden, en zien niets in de doorontwikkeling van het evenemententerrein.

Overlast

Over één onderwerp zijn alle raadsleden het eens: ze maken zich zorgen over overlast die de drafbaan oplevert als er (meer) evenementen worden georganiseerd.

De partijen eisen daarom dat er een jaarlijks onderzoek komt naar de ervaren overlast door omwonenden. Als er overlast blijkt te zijn, moet het college voorstellen doen om de overlast te verminderen.

Kritiek op antwoorden wethouder

Tijdens de raadsvergadering stelden oppositiepartijen verschillende vragen over de plannen voor het Stadspark, vooral aan wethouder Chakor.

We wilden al tegen stemmen, en stemmen nu nog veel harder tegen Kirsten de Wrede (PvdD)

De antwoorden van haar zijde waren voor veel partijen niet bevredigend. Ze zou geen antwoord gegeven hebben op de gestelde vragen. 'Wat een slechte beantwoording van de wethouder', zegt Daan Brandenbarg (SP). 'We wilden al tegen stemmen, en stemmen nu nog veel harder tegen', zegt Kirsten de Wrede (PvdD). VVD-raadslid Jasper Boter noemt het zelfs 'een belediging voor de gemeenteraad'.

Burgemeester Schuiling reageerde op de kritiek. Hij zegt in gesprek te gaan over de wijze waarop het onderwerp woensdagavond werd besproken. Dat gesprek gaat hij eerst voeren met het college en daarna met de fractievoorzitters van alle partijen. Schuiling leek enigszins geïrriteerd te zijn over de gang van zaken.

