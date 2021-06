Voorman Kinderhotel Burcht Wedde vertrekt van onderhandelingstafel

De burcht in Wedde is de afgelopen maanden onderwerp van gesprek (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Oprichter en voorman van Stichting Kinderhotel Burcht Wedde, Frank Ferrari, wil niet meer praten met het gemeentebestuur van Westerwolde over een conflict over onderhoudskosten dat al een tijdje speelt. Hij vindt de handreiking die de gemeente heeft gedaan ‘teleurstellend’.

‘We komen elke keer in een welles-nietes discussie’, zegt Ferrari. ‘Er komt een moment dat we zeggen, we passen niet meer bij elkaar. Dat is eigenlijk nu het verhaal’, zegt de oprichter van de stichting die de burcht in Wedde gebruikt.

Afgelopen week maakte het gemeentebestuur van Westerwolde bekend dat het een handreiking heeft gedaan en een deel van de onderhoudskosten van vorig jaar, namelijk het tuinonderhoud, van de burcht wil gaan betalen.

Onderhoudskosten worden te hoog voor de stichting

De stichting huurt de burcht van de gemeente Westerwolde, maar zegt alle onderhoudskosten niet meer te kunnen ophoesten. Komt onder andere doordat twee andere partijen zijn afgehaakt.

De stichting van Frank Ferrari bleef als enige over en draaide op voor de kosten. Ze gebruiken de burcht om kinderen ‘die aan de andere kant van het geluk geboren zijn’ een vakantie te bieden. Het markante gebouw kon zo behouden blijven.

Gemeente komt tegemoet in de kosten

De gemeente en de stichting zaten eind april nog met elkaar om tafel. Deze week heeft het gemeentebestuur dus besloten om de kosten voor het tuinonderhoud van vorig jaar te vergoeden. Daarnaast hoeft het gebouw minder vaak open te zijn om zo kosten te besparen.

Over onderhoudskosten van dit jaar is gesproken, maar niks beloofd

Maar Ferrari wilde dat de gemeente álle onderhoudskosten voor 2021 ook op zich zou nemen. Dat doet de gemeente niet. Volgens Ferrari heeft Westerwolde toegezegd dit wél te doen in afwachting van een permanente oplossing, maar de gemeente ontkent dat.

Raadsleden wilde opheldering. Heeft de wethouder het nou wel of niet beloofd? Een extra raadsvergadering en het delen van de geluidsopname gaven duidelijkheid: Er is over gesproken, maar er is niks beloofd. Een raadslid dat eerder geluidsopnames opvroeg, bevestigt dat.

Ferrari doet beroep op raadsleden

De voorman van Stichting Kinderhotel Burcht Wedde hoopt dat het hoogste orgaan van de gemeente nog iets voor hem wil betekenen. ‘Wij willen met een aantal raadsleden in gesprek gaan om te kijken of het wat wordt. En als het niks wordt dan moeten wij onze conclusies gaan trekken’, zegt hij.

Het gemeentebestuur van Westerwolde praat overigens niet alleen met Ferrari, maar ook met bestuursleden van de stichting en hun advocaat. ‘Ik laat aan het bestuur over hoe ze ermee omgaan, maar als er gesproken moet worden met het gemeentebestuur van Westerwolde dan doet iemand anders dat maar voor mij’, aldus de oprichter van de stichting.

Gemeente heeft nog geen reactie ontvangen

De gemeente Westerwolde heeft nog een officiële reactie ontvangen van het stichtingsbestuur of hun advocaat. Deze week hebben zij een brief met onderbouwing verstuurd.

‘Het college heeft een handreiking gedaan en het bedrag (voor het tuinonderhoud red.) wordt overgemaakt naar de stichting’, laat wethouder Henk van der Goot weten.

‘We willen de gesprekken over de toekomst van het huurcontract voortzetten. Wij wachten de reactie van het stichtingsbestuur of hun advocaat af.’

