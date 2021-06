Arriva wil eigen nachttrein van Groningen naar Randstad (update)

Het voornemen is een nieuwe stap om toegang te krijgen tot de spoorlijnen die nu alleen door NS worden geëxploiteerd. 'We knagen ten eeuwigen dage aan de monopoliepositie van NS', zegt Arriva-directeur Anne Hettinga in het NRC.

'Dit kabinet heeft er alles aan gedaan om liberalisering van het spoor verder terug te dringen', zegt Hettinga.

Het vervoerbedrijf heeft maandag het verzoek ingediend bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vanaf 2023 wil Arriva 's nachts gaan rijden.

'Kan succes worden'

Hettinga verwacht dat de nachtelijke treinverbinding een succes kan worden. 'Wij zijn ondernemers, we willen het proberen. In 2000 werd dat ook gevraagd: wie gaat in het Noorden die regionale lijnen nog rijden? NS wilde daar helemaal mee stoppen, noemde ze onrendabel.'

'Wij zijn erin gestapt en het is een succes geworden. Die nachtelijke verbinding met de Randstad is de eerste formele stap die we goed hebben uitgezocht.'

Twee uur 's nachts weg en om vier uur op Schiphol

Arriva wil in eerste instantie de nachttrein één keer per week laten rijden van vrijdag- op zaterdagnacht.

Vanuit Groningen vertrekt dan iets voor 02.00 uur een trein richting Schiphol. Deze stopt op de stations Assen, Zwolle, Lelystad, Almere, Amsterdam Zuid en komt om 04.00 uur aan op Schiphol. Iets na 05.00 uur vertrekt de trein weer vanuit Schiphol om vroege reizigers naar het Noorden te vervoeren.

Expansie Arriva

Voor Arriva zijn de nachttreinen een eerste stap. 'In de nachtelijke uren rijdt er geen trein op dit traject van het hoofdrailnet - en concurreert het plan niet met NS. Als dit lukt, komen de uren buiten de spits aan de orde. Stap voor stap. Zo is onze expansie in het Noorden ook een succes gebleken.'

'Je moet een lange adem hebben. Want kabinetten verschieten nog wel eens van kleur en beleid. Dat komt de reiziger niet ten goede', vindt Hettinga.

Dit bericht is aangevuld met de dagen en de tijden waarop Arriva de treinen wil laten rijden.

